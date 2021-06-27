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Збій в ПриватБанку. Проблему "вирішили" подорожником

27 червня 2021 8:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

У пресслужбі з жартами прокоментували збій у роботі системи ПриватБанку

У ПриватБанку прокоментували збій в роботі

У ПриватБанку прокоментували збій в роботі / Фото: уніан

У ПриватБанку в дещо жартівливій формі прокоментували збій у роботі системи, коли у багатьох клієнтів повторно списалися гроші за операціями.

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"Друзі, не хвилюйтесь, ми знаємо про проблему. Наші колеги все перевірили та займаються якнайскорішим вирішенням питання", – заявила пресслужба в Facebook, прикріпивши до повідомлення картинку подорожника з логотипом ПриватБанку.

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Нагадаємо, в суботу, 26 червня, стався збій у роботі ПриватБанку – у багатьох клієнтів з карт повторно списалися гроші за операціями за 23-24 червня. Ситуація торкнулася багатьох клієнтів. У деяких на картах гроші не просто списали, а ще й з'явився борг. У банку пообіцяли повернути гроші протягом дня.

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Раніше ми повідомляли, що комісії під час переказу коштів через "Приват24" поступово підвищаться з 1 грн до 0,5% від суми (не менше 3 і не більше 200 гривень).

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