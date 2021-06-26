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У "Приватбанку" стався збій – з карт клієнтів пропали гроші

26 червня 2021 14:45

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У деяких клієнтів банку на картах гроші не просто списали, а ще й з'явився борг

У суботу, 26 червня, стався збій в роботі "Приватбанку" – у багатьох клієнтів з карт повторно списалися гроші за операціями за 23-24 червня.

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Ситуація торкнулася багатьох клієнтів. У деяких на картах гроші не просто списали, а ще й з'явився борг. У банку говорять, що вже працюють над вирішенням проблеми.

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"Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками і некоректним відображенням і використанням доступного залишку по карті. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми", – розповів прес-секретар банку Олег Серга.

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За його словами, некоректно списані суми будуть повернені протягом доби.

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Раніше ми повідомляли, що комісія при переказі коштів через "Приват24" поступово підвищиться з 1 грн до 0,5% від суми (не менш 3 і не більше 200 гривень). Такі розцінки державний ПриватБанк ввів в шести областях України.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі розгорівся скандал через ЛГБТ-карти ПриватБанку. З нагоди місяця прайду держбанк випустив спеціальні банківські карти, представлені в двох дизайнах: на першому варіанті написано "Рівність прав", на другому намальована людина, яка тримає плакат "Ми всі люди".

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