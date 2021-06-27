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Сбой в ПриватБанке. Проблему "решили" подорожником

27 июня 2021 8:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

В пресс-службе отшутились, комментируя сбой в работе системы ПриватБанка

В ПриватБанке прокомментировали сбой в работе

В ПриватБанке прокомментировали сбой в работе / Фото: УНИАН

В ПриватБанке в несколько шутливой форме прокомментировали сбой в работе системы, когда у многих клиентов повторно списались деньги по операциям.

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"Друзья, не волнуйтесь, мы знаем о проблеме. Наши коллеги все проверили и занимаются скорейшим решением вопроса", -заявила пресс-служба в Facebook, прикрепив к сообщению картинку подорожника с логотипом ПриватБанка.

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Напомним, в субботу, 26 июня, произошел сбой в работе ПриватБанка – у многих клиентов с карт повторно списались деньги по операциям за 23-24 июня. Ситуация коснулась многих клиентов. У некоторых на картах деньги не просто списали, а еще и появился долг. В банке пообещали вернуть деньги в течение дня.

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Ранее мы сообщали, что комиссии при переводе средств через "Приват24" постепенно повысятся с 1 грн до 0,5% от суммы (не менее 3 и не более 200 гривен).

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