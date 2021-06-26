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В ПриватБанке произошел сбой – с карт клиентов пропали деньги

26 июня 2021 14:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

У некоторых клиентов банка на картах деньги не просто списали, а еще и появился долг

В субботу, 26 июня, произошел сбой в работе ПриватБанка – у многих клиентов с карт повторно списались деньги по операциям за 23-24 июня.

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Пользователи жалуются в соцсетях.

Ситуация коснулась многих клиентов. У некоторых на картах деньги не просто списали, а еще и появился долг. В банке говорят, что уже работают над решением проблемы.

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"Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, которые из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте. Наши специалисты работают над решением проблемы", – рассказал пресс-секретарь банка Олег Серьга.

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По его словам, некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.

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Ранее мы сообщали, что комиссии при переводе средств через "Приват24" постепенно повысятся с 1 грн до 0,5% от суммы (не менее 3 и не более 200 гривен). Такие расценки государственный ПриватБанк ввел в шести областях Украины.

Напомним, недавнов Сети разгорелся скандал из-за ЛГБТ-карт ПриватБанка. По случаю месяца прайда госбанк выпустил специальные банковские карты, представленные в двух дизайнах: на первом варианте написано "Равенство прав", на втором нарисован человек, который держит плакат "Мы все люди".

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