"Не дадим изуродовать разум" – в Сети разгорелся скандал из-за ЛГБТ-карт ПриватБанка

Некоторые клиенты банка оставили гневные комментарии в Instagram и Twitter компании. Новый дизайн назвали позором и пропагандой нетрадиционной ориентации

ПриватБанк выпустил банковские карты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Однако не всем понравился новый дизайн – некоторые украинцы обвинили компанию в пропаганде гомосексуализма.

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По случаю месяца прайда госбанк выпустил специальные банковские карты, представленные в двух дизайнах:

на первом варианте написано "Равенство прав";

на втором нарисован человек, который держит плакат "Мы все люди".

Украинцы отказываются быть толерантными

Некоторые клиенты банка оставили гневные комментарии в Instagram и Twitter компании. Новый дизайн назвали позором и пропагандой нетрадиционной ориентации.

"Нет ЛГБТ пропаганде в Украине, мы не дадим изуродовать мозг нашим детям... Ой, и вы туда же. Пора подыскивать другой банк... То чувство, когда гордилась, но перестала... Госбанк решил плюнуть на нейтральность и здравый смысл, поменяв лого на ЛГБТ-флаг", – пишут пользователи.

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Разочарованные клиенты также запустили флешмоб, смысл которого – показательно разрезать свои карты и закрыть счет. Они обусловили это тем, что банк — это в первую очередь финансовое учреждение, в котором нет места для идеологии.

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Отметим, что большинство украинцев стали на сторону Приватбанка и поблагодарили его за поддержку ЛГБТ-сообщества.

"Вы крутые, спасибо... Гордимся, отличное предложение... Вы лучшие, спасибо огромное...".

Как сообщалось ранее, в Киеве состоялась мирная акция "Дави, чтобы не давили на тебя" под Офисом президента. На ней собрались представители ЛГБТ-сообщества, которые выступали против произвола радикалов и нападений организованных преступных группировок на мирных активистов.