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Сбербанк продасть українську "дочку": що буде з клієнтами

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
9 листопада, 15:23
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Сбербанк збирається піти з українського ринку, оскільки компанія більше не бачить перспектив перебування там
Сбербанк розглядає різні варіанти розвитку ситуації з українською "дочкою"
Сбербанк розглядає різні варіанти розвитку ситуації з українською "дочкою" / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський Сбербанк збирається продати українську дочірню компанію, яку нещодавно перейменував на "Міжнародний резервний банк", але через юридичні труднощі поки що не може цього зробити.

Про це журналістам заявив голова правління банку Герман Греф.

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"Ми в активному пошуку варіанта продажу. Ми там знаходимося під цілим букетом складних санкцій. Наш банк є дуже привабливим активом в Україні, але ми знаходимося в дуже складній юридичній ситуації, поки ми не знайшли якоїсь прийнятної для себе і, звичайно ж, для всіх дозвільних інстанцій (їх там багато) угоди", – сказав Греф.

Водночас, він заявив, що Сбербанк збирається піти з українського ринку, оскільки компанія більше не бачить перспектив перебування там.

Зазначимо, що ще в середині вересня Греф заявляв, що Сбербанк розглядає різні варіанти розвитку ситуації з українською "дочкою" і навіть планували ухвалити рішення до 2022 року.

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Український Сбербанк (до цього – банк "НРБ") заснований у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії. За даними НБУ, станом на 1 вересня 2021 року Сбербанк за розміром загальних активів займав 10-е місце (61,88 млрд грн.) серед 72 банків, що діяли в Україні. Отже, після виходу з українського ринку російського банку українцям доведеться шукати новий банк для зберігання своїх грошей.

Сбербанк програв суд Ощадбанку

Змінити назву своєї "дочки" на території України Сбербанку довелося не просто так.

Верховний суд України 21 серпня 2021 року заборонив дочірньому банку називатися Сбербанком на території України.

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Суди із цього приводу тривали п'ять років і переможцем із них вийшов державний банк України – Ощадбанк.

Таке рішення не вплине на клієнтів банку та їхні рахунки, зазначили у суді.

Раніше "Сьогодні" писали, що співробітниця Ощадбанку порадила клієнтці викинути дрібні гроші, бо не хотіла міняти їх на купюру.

А також розповідали, як будуть працювати ПриватБанк та Ощадбанк у "червоній зоні" карантину в Україні.

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