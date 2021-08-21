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"Дочку" Сбербанку змусять відмовитися від назви: Ощадбанк виграв суд

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
21 серпня, 08:20
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Через п'ять років, як справа перебувала на розгляді судів, Ощадбанк заявив про перемогу над російським держбанком у Верховному Суді
Ощадбанк змусив Сбербанк відмовитися від назви в Україні. Колаж: "Сьогодні"
Ощадбанк змусив Сбербанк відмовитися від назви в Україні. Колаж: "Сьогодні"

В Україні заборонили дочірньому банку Сбербанку Росії називатися Ощадбанком.

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Відповідне рішення ухвалив Верховний суд України, передає прес-служба українського Ощадбанку.

На засіданні заборонили українській "дочці" російського держбанку використовувати торговельну марку Сбербанк в Україні.

"Значна тривалість розгляду справи та значний обсяг зумовлені її складністю та активним протистоянням АТ "Сбербанк", якій наразі зобов’язаний припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні", – повідомили в Ощадбанку.

Клієнтів дочірнього Сбербанку Росії в Україні запевнили, що рішення суду ніяк не вплине на їхні права.

Кремль викупив українську "дочку" Сбербанку

  • 10 квітня 2020 року Міністерство фінансів Росії повідомило про покупку у Центробанку РФ контрольного пакета державного Ощадбанку Росії.
  • 50% і одна акція обійшлися російському фонду національного добробуту в 2,14 трлн рублів.
  • Уже в серпні державний Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в суперечці за права на знак для товарів.
  • В Ощадбанку заявляли, що використання Сбербанку Росії бренду "Сбербанк" може вводити клієнтів в оману і впливати на їх поведінку.
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