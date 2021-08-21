"Дочку" Сбербанку змусять відмовитися від назви: Ощадбанк виграв суд

В Україні заборонили дочірньому банку Сбербанку Росії називатися Ощадбанком.
Відповідне рішення ухвалив Верховний суд України, передає прес-служба українського Ощадбанку.
На засіданні заборонили українській "дочці" російського держбанку використовувати торговельну марку Сбербанк в Україні.
"Значна тривалість розгляду справи та значний обсяг зумовлені її складністю та активним протистоянням АТ "Сбербанк", якій наразі зобов’язаний припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні", – повідомили в Ощадбанку.
Клієнтів дочірнього Сбербанку Росії в Україні запевнили, що рішення суду ніяк не вплине на їхні права.
Кремль викупив українську "дочку" Сбербанку
- 10 квітня 2020 року Міністерство фінансів Росії повідомило про покупку у Центробанку РФ контрольного пакета державного Ощадбанку Росії.
- 50% і одна акція обійшлися російському фонду національного добробуту в 2,14 трлн рублів.
- Уже в серпні державний Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії в суперечці за права на знак для товарів.
- В Ощадбанку заявляли, що використання Сбербанку Росії бренду "Сбербанк" може вводити клієнтів в оману і впливати на їх поведінку.
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