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Росіян охопила валютна паніка – у країні закінчуються долари

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 12:20
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Розповідаємо, що відбувається в Росії і чому люди чекають у кілометрових чергах до банкоматів
Як виглядають черги до банкоматів у РФ
Як виглядають черги до банкоматів у РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії її стрімко зменшується кількість іноземної валюти у обороті. Громадяни стоять у кілометрових чергах для того, щоб встигнути зняти хоч якусь кількість доларів із рахунку.

Про це повідомляє видання GMSinfo.

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Справа в тому, що нещодавно Центробанк РФ обмежив зняття валюти з рахунків. Росіяни можуть отримати на руки не більше 10 тис. доларів, а все інше – карбованцями за курсом.

Через такий наплив бажаючих банкомати пустіють за лічені хвилини. Також проблем додає заборона на постачання доларів та євро до Росії.

За даними Центробанку, близько 90% валютних рахунків громадян становлять менше 10 тис. доларів, тому їхні власники мають шанс забрати всі свої гроші в американській валюті.

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Але зараз цей процес перетворився на справжній квест, і в країні починається валютна паніка.

Фото: GMSinfo
Фото: GMSinfo

Курс долара в обмінниках

Найкращим курсом у російських обмінниках можна вважати долар по 140-160 рублів, але все частіше трапляються пропозиції по 180-200 рублів за долар.

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На чорному ринку також маса пропозицій та вартість долара в них сягає 300 рублів.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує рубль на біржі і розповідали, чи варто купувати валюту на чорному ринку.

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Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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