Росіян охопила валютна паніка – у країні закінчуються долари

У Росії її стрімко зменшується кількість іноземної валюти у обороті. Громадяни стоять у кілометрових чергах для того, щоб встигнути зняти хоч якусь кількість доларів із рахунку.
Про це повідомляє видання GMSinfo.
Справа в тому, що нещодавно Центробанк РФ обмежив зняття валюти з рахунків. Росіяни можуть отримати на руки не більше 10 тис. доларів, а все інше – карбованцями за курсом.
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Через такий наплив бажаючих банкомати пустіють за лічені хвилини. Також проблем додає заборона на постачання доларів та євро до Росії.
За даними Центробанку, близько 90% валютних рахунків громадян становлять менше 10 тис. доларів, тому їхні власники мають шанс забрати всі свої гроші в американській валюті.
Але зараз цей процес перетворився на справжній квест, і в країні починається валютна паніка.
Курс долара в обмінниках
Найкращим курсом у російських обмінниках можна вважати долар по 140-160 рублів, але все частіше трапляються пропозиції по 180-200 рублів за долар.
На чорному ринку також маса пропозицій та вартість долара в них сягає 300 рублів.
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