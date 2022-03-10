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Россиян охватила валютная паника – в стране заканчиваются доллары

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 12:20
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Рассказываем, что происходит в России и почему люди ждут в километровых очередях к банкоматам
Как выглядят очереди к банкоматам в РФ
Как выглядят очереди к банкоматам в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России стремительно уменьшается количество иностранной валюты в обороте. Граждане стоят в километровых очередях для того, чтобы успеть снять хоть какое-то количество долларов со счета.

Об этом сообщает издание GMSinfo.

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Все дело в том, что недавно Центробанк РФ ограничил снятие валюты со счетов. Россияне могут получить на руки не больше 10 тыс. долларов, а все остальное – рублями по курсу.

Из-за такого наплыва желающих банкоматы пустеют в считанные минуты. Также проблем добавляет запрет на поставку долларов и евро в Россию.

По данным Центробанка, около 90% валютных счетов граждан составляют меньше 10 тыс. долларов, поэтому у их владельцев есть шанс забрать все свои деньги в американской валюте.

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Но сейчас этот процесс превратился в настоящий квест, и в стране начинается валютная паника.

Фото: GMSinfo
Фото: GMSinfo

Курс доллара в обменниках

Лучшим курсом в российских обменниках можно считать доллар по 140-160 рублей, но все чаще встречаются предложения по 180-200 рублей за доллар.

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На черном рынке также масса предложений и стоимость доллара в них доходит до 300 рублей.

"Сегодня" также писали, сколько стоит рубль на бирже, и рассказывали, стоит ли покупать валюту на черном рынке.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

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