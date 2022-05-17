Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚽ Емполі – Україна: онлайн ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Ризик зіпсувати репутацію назавжди: як користуватися кредитками під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 14:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів, чому кредитні картки потрібно використовувати з великою обережністю
Кредитні картки можуть бути вигідними
Кредитні картки можуть бути вигідними / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Кредитки можуть стати хорошим помічником або втягнути вас у боргову яму. Особливо обережно поводитися з ними під час нестабільної фінансової ситуації.

"Сьогодні" довідалися в експерта, як максимально вигідно використовувати кредитні картки під час війни в Україні.

Реклама

За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, використання кредиток має свої переваги з погляду цінової та нецінової пропозиції навіть під час воєнного стану.

"Так, кредитні організації дають гроші у борг під 0%, або близько до того. Також дають грошовий борг із тривалим терміном повернення коштів, або дають кредитні канікули. Це вигідно банку, але не людині, тому що платити за боргами все одно доведеться", – каже експерт.

Болтян рекомендує звертати увагу на перспективу особистої економічної ситуації, оскільки зіпсувати кредитну історію під час війни означає отримати погану перспективу особистого відновлення після цього періоду.

Якщо є можливість обійтися без кредиту, через продаж або заставу майна, то це найкращий варіант.

Реклама

"Є ті, хто думає, що під час війни вигідно брати кредити, тому що їх можуть прощати в повоєнний час. Але такий сценарій є малоймовірним. Причина в тому, що подібна ситуація сталася із мешканцями півострова Крим", – попереджає аналітик.

Кредити у ломбарді

Раніше Олександр Болтян розповів про переваги та недоліки кредитування у ломбардах.

Безумовним плюсом такого кредиту є швидкістю видачі позики, а ось відсотки та терміни повернення максимально невигідні порівняно з банківським кредитом.

Також врахуйте, що якщо у банку ви просите гроші під документальне забезпечення, то в ломбард несете, крім паспорта, ще й заставне майно, яке там оцінять і на підставі оцінки цього майна вам дадуть якусь грошову позику.

Реклама

Усі ломбарди сильно занижують вартість таких речей, оскільки користуються безвихідним становищем клієнтів.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з депозитами під час війни, та розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,48 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Відновлення
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30458.1

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2081.56

Litecoin (LTC)

70.69

Ripple (XRP)

0.43

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти