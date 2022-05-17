Ризик зіпсувати репутацію назавжди: як користуватися кредитками під час війни

Експерт розповів, чому кредитні картки потрібно використовувати з великою обережністю

Кредитні картки можуть бути вигідними / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Кредитки можуть стати хорошим помічником або втягнути вас у боргову яму. Особливо обережно поводитися з ними під час нестабільної фінансової ситуації.

"Сьогодні" довідалися в експерта, як максимально вигідно використовувати кредитні картки під час війни в Україні.

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За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, використання кредиток має свої переваги з погляду цінової та нецінової пропозиції навіть під час воєнного стану.

"Так, кредитні організації дають гроші у борг під 0%, або близько до того. Також дають грошовий борг із тривалим терміном повернення коштів, або дають кредитні канікули. Це вигідно банку, але не людині, тому що платити за боргами все одно доведеться", – каже експерт.

Болтян рекомендує звертати увагу на перспективу особистої економічної ситуації, оскільки зіпсувати кредитну історію під час війни означає отримати погану перспективу особистого відновлення після цього періоду.

Якщо є можливість обійтися без кредиту, через продаж або заставу майна, то це найкращий варіант.

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"Є ті, хто думає, що під час війни вигідно брати кредити, тому що їх можуть прощати в повоєнний час. Але такий сценарій є малоймовірним. Причина в тому, що подібна ситуація сталася із мешканцями півострова Крим", – попереджає аналітик.

Кредити у ломбарді

Раніше Олександр Болтян розповів про переваги та недоліки кредитування у ломбардах.

Безумовним плюсом такого кредиту є швидкістю видачі позики, а ось відсотки та терміни повернення максимально невигідні порівняно з банківським кредитом.

Також врахуйте, що якщо у банку ви просите гроші під документальне забезпечення, то в ломбард несете, крім паспорта, ще й заставне майно, яке там оцінять і на підставі оцінки цього майна вам дадуть якусь грошову позику.

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Усі ломбарди сильно занижують вартість таких речей, оскільки користуються безвихідним становищем клієнтів.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з депозитами під час війни, та розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців.