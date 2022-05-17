Риск испортить репутацию навсегда: как пользоваться кредитками во время войны

Эксперт рассказал, почему кредитные карты нужно использовать с большой осторожностью

Кредитные карты могут быть выгодными / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кредитки могут стать хорошим помощником или втянуть вас в долговую яму. Особенно осторожно нужно обращаться с ними во время нестабильной финансовой ситуации.

"Сегодня" узнали у эксперта, как максимально выгодно использовать кредитные карты во время войны в Украине.

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По словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна, использование кредиток имеет свои преимущества с точки зрения ценового и неценового предложения даже во время военного положения.

"Так, кредитные организации дают деньги взаймы под 0%, или близко к тому. Также дают денежный долг с длительным сроком возврата средств, или дают кредитные каникулы. Это выгодно банку, но не человеку, так как платить по долгам все-равно придется", – говорит эксперт.

Болтян рекомендует обращать внимание на перспективу личной экономической ситуации, так как испортить кредитную историю во время войны означает получить плохую перспективу личного восстановления после этого периода.

Если есть возможность обойтись без кредита, через продажу, или залог имущества, то это лучший вариант.

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"Есть те, кто думает, что во время войны выгодно брать кредиты, так как их могут прощать в послевоенное время. Но такой сценарий маловероятный. Причина в том, что подобная ситуация произошла с жителями полуострова Крым", – предупреждает аналитик.

Кредиты в ломбарде

Ранее Александр Болтян рассказал о преимуществах и недостатках кредитования в ломбардах.

Безусловным плюсом такого кредита является скоростью выдачи займа, а вот проценты и сроки возврата максимально невыгодные по сравнению с банковским кредитом.

Также учтите, что если в банке вы просите деньги под документальное обеспечение, то в ломбард несете, кроме паспорта, еще и залоговое имущество, которое там оценят и на основании оценки этого имущества вам дадут какой-то денежный займ.

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Все ломбарды сильно занижают стоимость таких вещей, поскольку пользуются безвыходным положением клиентов.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с депозитами во время войны, и рассказывали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев.