Українців охопила паніка? Що відбувається з депозитами під час війни

Розповідаємо, як змінювалась поведінка клієнтів банку протягом року

Українці стали більше вкладати у банки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни українці не стали менше довіряти банківській системі, не зважаючи на побоювання НБУ.

Таких висновків дійшли аналітики Нацбанку.

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У прес-службі відзначають, що важливим показником у цьому випадку є динаміка гривневих депозитів, за яку дуже остерігались з початком повномасштабної війни. Але різкого відтоку капіталу на щастя не сталося.

Експерти порівняли оперативні дані станом на 29 квітня із даними на початок року та початок війни і визначили, що в обох випадках обсяги гривневих коштів фізосіб відчутно зросли.

"Невеликий відплив коштів у перші два місяці року через інформаційний тиск компенсувався зростанням депозитів у березні. Водночас частка коштів на вимогу оновила максимум", – повідомляє НБУ.

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А от обсяг коштів юросіб із початку року зменшився, здебільшого через виплати зарплат із одночасним зменшенням виручки, однак після двох місяців війни у цій категорії теж відбулось зростання.

Отже, станом на 29 квітня обсяг коштів зріс на 74 млрд грн порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Нацбанк проаналізував довіру до банків під час війни

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НБУ змінив правила

З 10 травня Нацбанк дозволив українцям переказувати кошти за кордон для виплати аліментів, однак заборонив розрахунки поза межами країни з метою купівлі:

цінних паперів;

акцій;

облігацій;

брокерських послуг.

Зауважте, що заборона діє на емітовані українськими банками картки, але не розповсюджується на закордонні розрахунки за будь-які інші товари та послуги.

"Сьогодні" також писали, до яких реєстрів українцям засекретили доступ на час війни і розповідали, за що банки блокують кошти на картках своїх клієнтів.