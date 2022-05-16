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Кредити у ломбарді небезпечні? Хто і як користується фінансовими проблемами українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 13:46
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Експерт розповів про головні відмінності банківських кредитів, від позик у ломбарді
Ломбарди користуються тяжким становищем українців
Ломбарди користуються тяжким становищем українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кредити в ломбарді не такі популярні і розкручені, як позики банках та мікрокредитних організаціях, але вони існують і навіть мають переваги.

"Сьогодні" поспілкувалися з експертом, аналітиком компанії Esperio Олександром Болтяном та готові розповісти про плюси та мінуси таких кредитів.

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За його словами, кредит у ломбарді вигідний швидкістю видачі позики, а ось відсотки та терміни повернення максимально невигідні порівняно із банківським кредитом.

Проте, якщо банк цікавиться метою кредиту і вашою історією, то ломбард не цікавиться ні метою, ні вашою платоспроможністю, запевняє експерт.

У банку ви просите гроші під документальне забезпечення – це довідка з місця роботи, довідка про доходи, виписка банківського рахунку.

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"У ломбарді ви несете крім паспорта ще й заставне майно, яке там оцінять і на підставі оцінки цього майна вам дадуть якусь грошову позику", – попереджає Болтян.

Врахуйте, що всі ломбарди занижують вартість товарів, оскільки користуються станом потреби клієнта.

Кредити під час війни

Нацбанк встановив, що після повномасштабного вторгнення РФ кількість виданих українцям кредитів значно поменшало.

Найактивніше продовжував працювати ринок короткострокових позик, а кредити на 2-5 років українці практично перестали оформляти.

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У той же час від початку війни помітно впали відсотки за споживчими кредитами.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з депозитами під час війни та розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців.

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