Ревальвація скінчиться: українців попередили про близьке подорожчання долара

Курс долара націлився на стійке повернення до зростання / Фото: Pexels

Долар 21 травня після повернення до зростання за офіційним курсом Нацбанку на міжбанку утримується поблизу 27,49 грн. На ринку завершився період податкових платежів, а експортери знизили пропозицію валюти. Нерезиденти при цьому скорочують портфель в ОВДП, а наближення відшкодування ПДВ теж натисне на гривню. Тому тенденція до ревальвації може скоро закінчитися, а курс – повернутися до 27,50-27,55 грн/дол. і вище.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"З початку тижня нерезиденти знизили свої позиції на 775 млн гривень в держоблігаціях (частина цього обсягу – погашення паперів в середу). Очевидно, що їм не вигідно заморожувати гривню на рахунках, і вони або повинні повернутися в папери, або вийти в валюту. З урахуванням того, що виведення військ і техніки від кордонів України незначне, нерезиденти будуть орієнтуватися на покупку валюти", – сказав Шевчишин.

Більш того, за його словами, останні заяви влади США свідчать про добудову газопроводу "Північний потік – 2", що в перспективі позбавить Україну доходів від транзиту газу, і може знизити підтримку країни з боку Європи.

Нагадаємо, раніше про те, що над гривнею нависла загроза, сайт "Сьогодні" попереджав і аналітик Roboforex Андрій Гойлов. За його прогнозом, долар може подорожчати до 27,65 грн.

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