Долар подорожчав вперше за 10 днів: курс НБУ

Національний банк розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 21 травня

Долар знову зростає / Фото: Getty Images

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 21 травня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,47 грн;

1 євро – 33,52 грн;

1 злотий – 7,43 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар виріс на п'ять копійок після падіння до мінімуму з 27 серпня 2020 року. Це перше підвищення курсу долара за останні 10 днів. За тиждень – з 14 по 21 травня – гривня все ж зміцнилася проти американської валюти на 16 копійок.

Євровалюта теж повернулася до зростання. Євро подорожчав на три копійки після зниження на чотири копійки вдень раніше.

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Вартість 10 російських рублів 21 травня виросла на копійку. Злотий сьогодні подорожчав на дві копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У четвер, 20 травня, долар на міжбанку виріс в ціні на сім копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,47/27,49 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на дві копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,54/33,56 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол . А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

Відео: Сьогодні

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні