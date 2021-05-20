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Над гривнею нависла загроза – курс долара на міжбанку може різко змінитися

20 травня, 11:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Зміцнення української національної валюти закінчиться вже найближчим часом, вважає фінансовий аналітик

Долара поки що вистачає, але це може змінитися

Долара поки що вистачає, але це може змінитися / Фото: прес-центр НБУ

Долар 20 травня після чергового зниження за офіційним курсом Нацбанку до відкриття торгів на міжбанку втримався в районі 27,4 грн. Але незабаром ситуація на ринку може змінитися – пропозиція іноземної валюти впаде, а значить впаде і курс гривні. До кінця тижня долар може подорожчати до 27,65 грн, а євро – до 33,55 грн.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

"Сезон податкових платежів в український бюджет в самому розпалі. Експортери активно купують гривню на міжбанку. Але як тільки вони отримають відшкодування ПДВ, пропозиція іноземних валют на ринку істотно знизиться і це призведе до ослаблення гривні", – вважає експерт.

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Крім того, Мінфін цього тижня вперше за довгий час запропонував бонди в іноземних валютах. А нерезиденти скоротили свої портфелі в ОВДП на 100 млн – до 94,24 млрд грн.

"Це дуже негативна тенденція, яка загрожує гривні девальвацією", – вважає Гойлов.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, що багато в чому травневе зміцнення гривні забезпечується попитом на українську руду і зерно, на які до того ж ростуть світові ціни.

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