Над гривнею нависла загроза – курс долара на міжбанку може різко змінитися

Долара поки що вистачає, але це може змінитися / Фото: прес-центр НБУ

Долар 20 травня після чергового зниження за офіційним курсом Нацбанку до відкриття торгів на міжбанку втримався в районі 27,4 грн. Але незабаром ситуація на ринку може змінитися – пропозиція іноземної валюти впаде, а значить впаде і курс гривні. До кінця тижня долар може подорожчати до 27,65 грн, а євро – до 33,55 грн.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

"Сезон податкових платежів в український бюджет в самому розпалі. Експортери активно купують гривню на міжбанку. Але як тільки вони отримають відшкодування ПДВ, пропозиція іноземних валют на ринку істотно знизиться і це призведе до ослаблення гривні", – вважає експерт.

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Крім того, Мінфін цього тижня вперше за довгий час запропонував бонди в іноземних валютах. А нерезиденти скоротили свої портфелі в ОВДП на 100 млн – до 94,24 млрд грн.

"Це дуже негативна тенденція, яка загрожує гривні девальвацією", – вважає Гойлов.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, що багато в чому травневе зміцнення гривні забезпечується попитом на українську руду і зерно, на які до того ж ростуть світові ціни.

Відео: Сьогодні

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