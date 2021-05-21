Ревальвация закончится: украинцев предупредили о скором подорожании доллара

Курс доллара нацелился на устойчивое возвращение к росту / Фото: Pexels

Доллар 21 мая после возвращения к росту по официальному курсу Нацбанка на межбанке удерживается вблизи 27,49 грн. На рынке завершился период налоговых платежей, а экспортеры снизили предложение валюты. Нерезиденты при этом сокращают портфель в ОВГЗ, а приближение возмещения НДС ограничит предложение валюты и тоже надавит на гривню. Поэтому тенденция ревальвации может скоро закончиться, а курс вернуться к 27,50-27,55 грн/долл. и выше.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"С начала недели нерезиденты снизили свои позиции на 775 млн гривен в гособлигациях (часть этого объема – погашение бумаг в среду). Очевидно, что им не выгодно замораживать гривню на счетах, и они либо должны вернуться в бумаги, или выйти в валюту. С учетом того, что вывод войск и техники от границ Украины незначительный, нерезиденты будут ориентироваться на покупку валюты", - сказал Шевчшин.

Более того, по его словам, последние заявления властей США свидетельствуют о достройке газопровода "Северный поток – 2", что в перспективе лишит Украину доходов от транзита газа, и может снизить поддержку страны со стороны Европы.

Напомним, ранее о том, что над гривней нависла угроза, сайт "Сегодня" предупреждал и аналитик Roboforex Андрей Гойлов. По его прогнозу, доллар может подорожать до 27,65 грн.

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