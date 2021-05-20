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Как можно остановить проект, который почти готов. Белый дом о "Северном потоке – 2"

20 мая, 22:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Когда Байдена стал президентом США, газопровод был построен на 95%, отметили в Белом доме

Байден решил отказаться от санкций против "Северного потока – 2". Коллаж "Сегодня"

Байден решил отказаться от санкций против "Северного потока – 2". Коллаж "Сегодня"

Администрация Соединенных Штатов против реализации российского проекта "Северный поток – 2". Однако, когда Джо Байден пришел в Белый дом, этот газопровод был практически достроен.

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Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Когда президент приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план ... Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95%?" – сказала она.

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Фото: коллаж "Сегодня" / REUTERS / Pixabay / Pexels
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При этом Псаки отметила, что "Северный поток – 2" – это российский геополитический проект, "который угрожает европейской энергетической безопасности, в частности, Украины и восточного фланга союзников и партнеров НАТО".

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что реализация российского проекта "Северный поток-2" будет означать поражение американской дипломатии.

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