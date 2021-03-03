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П'ять питань, які обговорюють Україна та МВФ

3 березня, 20:31

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

У Меморандумі з Фондом міститимуться нові строки і маркери

В оновленому Меморандумі економічної та фінансової політики, який регулює питання співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною, міститимуться нові строки та маркери їхнього виконання.

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Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні".

За його словами, Україна та МВФ перебувають у процесі розробки і дискутують про конфігурацію цих параметрів. Зараз обговорюються такі п'ять основних питань:

  • антикорупційні заходи;
  • судова реформа;
  • енергетичний ринок;
  • фіскальні зобов'язання за бюджетними параметрами;
  • введення "Ощадбанку" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Торкнувшись теми зауважень МВФ до параметрів бюджету на 2022 рік, Марченко вказав:

"Є зауваження в частині зниження дефіциту. Фонд очікує від Міністерства фінансів компенсаторних заходів, які б збільшили дохідну частину або знижували видаткову, дозволяючи досягти рівня дефіциту 3,5% ВВП. Зараз у нас – 5,5%".

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Нагадаємо, раніше ми писали, що ситуація з МВФ змінилася після Нового року, а Марченко пояснив, що пішло не так.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Цього року точно не буде легше" – інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком".

Відео: Сьогодні

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Мінфін Меморандум МВФ Сергей Марченко

Джерело: Сьогодні

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