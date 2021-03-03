Ситуація з МВФ змінилася після Нового року: Марченко пояснив, що пішло не так

Ще в грудні 2020 року уряд оптимістичніше дивилися на реалізацію програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні. Однак на початку 2021 року ситуація змінилася. Однією з причин стало зростання світових цін на газ. Він змусив ввести граничний тариф для населення в Україні, що занепокоїло МВФ.

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Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні".

Читайте повний текст – "Цього року точно не буде легше" – інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком.

"Зізнаюся, в грудні наші очікування були оптимістичнішими. Тоді було менше питань, що потребують рішень. Сьогодні в зв'язку з ситуацією на енергетичних ринках виникли додаткові аспекти, які вимагають узгодження з місією МВФ", – сказав Марченко.

Він уточнив, що, незважаючи на відстрочку в наданні траншу, співпраця України і Фонду все одно триває.

Про нову програму не йдеться – тільки про переформатування діючої stand-by в частині оцінок зобов'язань України.

"Потрібно почати працювати над текстом Меморандуму і отримати Staff-Level Agreement – схвалену угоду на рівні персоналу. І далі виконувати умови перегляду програми", – додав Марченко.

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Нагадаємо, раніше Марченко вже повідомляв, що МВФ і Україна обговорюють такі питання:

регулювання ринку газу;

бюджетні параметри на 2022 рік;

антикорупційна структура;

судова реформа.

Стосовно першого пункту, то в Україні планують з 1 травня ввести ринкові річні тарифи на газ для населення.

Відео: Сьогодні

Є прогрес і щодо четвертого пункту – Верховна Рада зробила крок до перезапуску судової реформи, прийнявши в першому читанні законопроєкт №3711-д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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