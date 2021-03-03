Річну ціну на газ для населення хочуть ввести з 1 травня – документ

В Україні можуть ввести річні тарифи на газ для населення з 1 травня 2021 року. При цьому оголосити свої тарифи постачальників газу зобов'яжуть до 25 квітня 2021 року.

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Про це йдеться в проєкті постанови енергетичної Нацкомісії (НКРЕКП), який планують розглянути вже 5 березня.

Якщо проєкт ухвалять, ціна на газ для населення буде незмінною з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022-го.

Нагадаємо, річні тарифи для населення мають повернути ринок газу України у норму.

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Розцінки будуть економічно обґрунтованими, але при цьому ціна буде фіксуватися на весь рік. В такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижчою. Робиться це для того, щоби тариф був передбачуваним.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого до кінця опалювального сезону встановлена гранична ціна на газ 6,99 грн за кубометр.

При цьому експерти попереджали, що при виборі постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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