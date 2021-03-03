Русский
$ 27,93
33,6
  1. Новини економіки
  2. Новини ЖКХ

Річну ціну на газ для населення хочуть ввести з 1 травня – документ

3 березня, 14:55

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Профільна Нацкомісія прийме остаточне рішення вже в найближчі дні

В Україні можуть ввести річні тарифи на газ для населення з 1 травня 2021 року. При цьому оголосити свої тарифи постачальників газу зобов'яжуть до 25 квітня 2021 року.

Реклама

Про це йдеться в проєкті постанови енергетичної Нацкомісії (НКРЕКП), який планують розглянути вже 5 березня.

Якщо проєкт ухвалять, ціна на газ для населення буде незмінною з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022-го.

Нагадаємо, річні тарифи для населення мають повернути ринок газу України у норму.

В тренді
Альтернатива депозитам? Ми порівняли реальну прибутковість ОВДП і банківських вкладів
Реклама

Розцінки будуть економічно обґрунтованими, але при цьому ціна буде фіксуватися на весь рік. В такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижчою. Робиться це для того, щоби тариф був передбачуваним.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого до кінця опалювального сезону встановлена гранична ціна на газ 6,99 грн за кубометр.

При цьому експерти попереджали, що при виборі постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

газ ЖКГ тарифи комуналка ціна на газ ринок газу НКРЕКП тариф на газ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Кривому Розі власникам автономних котлів нарахували захмарні борги за опалення
У Кривому Розі власникам автономних котлів нарахували захмарні борги за опаленняДніпро
"Нафтогаз" оголосив березневий тариф для населенняНовини ЖКГ
Газзбути оновили ціни для населення. Якими будуть тарифи в березні
Газзбути оновили ціни для населення. Якими будуть тарифи в березніНовини ЖКГ
Зміна постачальника газу допомагає економити. Як це зробити і на що звертати увагу?
Зміна постачальника газу допомагає економити. Як це зробити і на що звертати увагу?Новини ЖКГ
В Україні введуть річні тарифи на газ: коли їх чекати
В Україні введуть річні тарифи на газ: коли їх чекатиНовини ЖКГ
На численні прохання: платіжки за газ і розподіл можуть знову об'єднати
На численні прохання: платіжки за газ і розподіл можуть знову об'єднатиНовини ЖКГ

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти