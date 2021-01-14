МВФ занепокоєний бажанням влади знизити ціну газу для українців

Фонд побоюється, що Київ може переглянути раніше взяті зобов'язання, каже Сергій Марченко

Навіть попри масові виступи громадян проти високих тарифів на природний газ, Міжнародний валютний фонд стурбований наміром влади України повернутися до регулювання цін на газ для побутових споживачів.

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Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю радіо НВ.

Він нагадав, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов'язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу, і підкреслив, що рішення про зниження цін ще не прийнято. Це може бути зроблено найближчим часом.

"Про те, що таке рішення є можливим, наші партнери знають. У них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, щоб переконати наших партнерів у тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що немає [підстав]", – заявив міністр.

За його словами, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неприйняття рішення про зниження цін може мати дуже негативні наслідки для економіки країни в цілому. "Тобто тут питання, наскільки ми аргументовано цю позицію доводитимемо", – сказав Марченко.

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Уряд пояснює представникам Фонду, що "ми зараз в пожежному порядку розв'язуємо проблему", додав міністр.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив: зміни в ціні газі – не крок назад. Вони потрібні кожному українцю в зв'язку зі складною економічною ситуацією.

Також нагадаємо, що уряд планує встановити на час карантину або до кінця опалювального сезону ціну газу в 6,99 грн за куб. м замість нинішніх 9-10.

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