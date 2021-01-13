Зеленський про зниження ціни газу для українців: Ці зміни – не крок назад

Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів, каже глава держави

Президент Володимир Зеленський зібрав на енергетичну нараду Кабінет міністрів, представників НКРЕКП, НАК "Нафтогаз України" та фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, щоб вирішити питання із зависокими цінами на газ для українців.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає – в економічному плані теж", – наголосив Зеленський.

На нараді після довгого обговорення було ухвалене рішення про зменшення ціни газу нижче від ринкової. Це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

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"Однак пам’ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів", – наголосив Зеленський.

Сайт "Сьогодні" повідомляв із посиланням на прем’єра Дениса Шмигаля, що уряд планує встановити на час карантину або до кінця опалювального сезону ціну газу в 6,99 грн за куб. м.

Також нагадаємо, влада почала шукати способи знизити ціну газу для населення після масових протестів.

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