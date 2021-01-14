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МВФ обеспокоен желанием властей снизить цену газа для украинцев

14 января, 16:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Фонд опасается, что Киев может пересмотреть ранее взятые обязательства, говорит Сергей Марченко

Даже несмотря на массовые выступления граждан против высоких тарифов на природный газ, Международный валютный фонд обеспокоен намерением властей Украины вернуться к регулированию цен на газ для бытовых потребителей.

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Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Радио НВ.

Он напомнил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа, и подчеркнул, что решение о снижении цен еще не принято. Это может быть сделано в ближайшее время.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нет [оснований]", — заявил министр.

По его словам, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", — сказал Марченко.

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Правительство объясняет представителям Фонда, что "мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему", добавил министр.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил: изменения в цене газе – не шаг назад. Они нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией.

Также напомним, что правительство планирует установить на время карантина или до конца отопительного сезонацену газа в 6,99 грн за куб. м вместо нынешних 9-10.

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Минфин цена на газ МВФ тариф на газ Сергей Марченко
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