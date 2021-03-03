"Цього року точно не буде легше" – інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком

В інтерв'ю "Сьогодні" міністр розповів про те, як продовжуються переговори з МВФ щодо кредиту, яким буде 2021 рік для економіки України, що може перешкодити виконати бюджет і як змінюється структура Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів "Сьогодні", що через роботу набирає вагу, незважаючи на регулярні заняття спортом. Причиною вважає постійний стрес. Що й не дивно в ситуації, коли МВФ постійно переносить терміни чергового кредиту. В інтерв'ю Марченко детально розповів про те, як тривають переговори з МВФ і як цим переговорам заважає карантин. А також про те, чого чекати у фінансовому плані від 2021 року. Легше попереднього, на його думку, цей рік не буде. Встигли обговорити і низку інших тем – приватизацію держбанків, реформи всередині Мінфіну, вплив політики на бюджет. Поговорили навіть про особисте.

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Інтерв'ю підсумкове: нинішній склад Кабінету міністрів працює вже рік. І в ці дні, коли підводяться підсумки, тема фінансів звучить частіше за інші.

У грудні здавалося, що з МВФ питання будуть вирішуватися легше

- Деякі економісти кажуть, що через паузи у відносинах з МВФ можуть початися проблеми з соціальними виплатами в другій половині року. Це так?

- Бюджет збалансований, ми його виконуємо. За підсумками січня навіть перевиконали по доходах на 3,5 млрд грн. Лютий теж виконаний по доходах на 103,2%. Думаю, до кінця року тренд збережеться.

Програма з МВФ нам потрібна, щоб забезпечити джерела покриття зовнішніх запозичень. При цьому ми не розглядаємо варіанти, при яких доведеться зупиняти будь-які соціальні виплати. Навіть теоретично це виключено.

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- Але всі прогнози, розрахунки робилися з допущенням про продовження співпраці з МВФ. А співпраці поки що, можна сказати, немає.

- Вона є. З грудня до лютого в Україні працювала оціночна місія МВФ щодо перегляду програми. Ми досі погоджуємо параметри майбутніх зобов'язань і виконання існуючих параметрів. У нас триває нормальна дискусія з ключових питань. Ніяких критичних акцентів з жодного питання немає.

Зазначу, що онлайн-місія має певну специфіку. Думаю, в форматі офлайн ми б за два тижні постійної комунікації з експертами знайшли рішення швидше, ніж через монітор. Але ми продовжуємо роботу.

/ Фото: minfin.com.ua

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- Тобто мова йде про нову програму з МВФ і новий меморандум?

- Мова йде про переформатування діючої програми щодо оцінок і зобов'язань.

- І коли розраховуєте на новий транш?

- Потрібно почати працювати над текстом Меморандуму і отримати Staff-Level Agreement – схвалену угоду на рівні персоналу. І далі виконувати умови перегляду програми.

Зізнаюся, в грудні наші очікування були більш оптимістичними. Тоді було менше питань, які потребують рішень. Сьогодні у зв'язку з ситуацією на енергетичних ринках виникли додаткові аспекти, які вимагають узгодження з місією МВФ.

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- А рішення Конституційного суду викликали питання МВФ?

- У Верховній Раді вже представлені законопроєкти по НАЗК у частині повернення відповідальності за неправильне декларування. Сподіваюся, найближчим часом їх візьмуть.

Є питання по НАБУ. Відповідний законопроєкт напрацьовується з місією МВФ, після чого його розгляне парламент. Є опрацьований законопроєкт з Вищої ради правосуддя, який найближчим часом вивчить Венеціанська комісія.

Працюємо в цьому напрямку. Просто на рішення таких системних питань потрібно більше часу, ніж очікувалося раніше.

- Які зауваження у МВФ за параметрами бюджету на 2022 рік?

- Є зауваження в частині зниження дефіциту. Фонд очікує від Міністерства фінансів компенсаторних заходів, які б збільшили дохідну частину або знижували видаткову, дозволяючи досягти рівня дефіциту 3,5% ВВП. Зараз у нас – 5,5%.

- Що це будуть за компенсаторні заходи?

- Готуємо пропозиції до Податкового кодексу, які передбачають збільшення ставок адміністрування. Це буде не збільшення податків, а усунення прогалин чинного законодавства. Найближчим часом будемо виносити законопроєкт на засідання уряду.

- Так що буде в оновленому меморандумі? Нові терміни, нові маркери ...?

- І нові терміни, і нові маркери. Ми – в процесі розробки і дискутуємо щодо конфігурації цих параметрів. Основні теми – антикорупційні заходи, судова реформа, енергетичний ринок, фіскальні зобов'язання, зокрема за бюджетними параметрами. Є питання про введення "Ощадбанку" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Зараз обговорюються такі питання.

"Укргазбанк" залишиться державним. Але туди може прийти іноземний акціонер

- Хотілося б розпитати про зміни, пов'язані з "Укргазбанком". То повідомлялося, що його продають IFC, то говорилося, що банк отримав кредит від IFC. Так він залишається державним чи переходить у приватні руки?

- Форма співпраці визначалася IFC – Міжнародною фінансовою корпорацією. Їм був цікавий формат, коли вони на першому етапі дають кредит 30 млн євро з можливістю подальшої конвертації в акції банку з додатковою емісією до 20% статутного капіталу.

Сьогодні 95% акцій банку належать державі. В принципі, держава буде і далі володіти банком, але у складі акціонерів з'явиться Міжнародна фінансова корпорація. Терміни та механізми входження обговорюються. Ми пройшли лише перший етап – підписали кредитну угоду. Отриманий кредит може бути конвертований в капітал з передачею інвестору пакета акцій.

- У минулі роки говорилося про те, що Україна буде намагатися передати держбанки у приватні руки. Зараз ці плани якось змінилися?

- Це питання часу і кон'юнктури пошуку найкращих інвесторів. Приклад IFC – показовий. Так само будемо будувати відносини "Ощадбанку" і ЄБРР. Сьогодні ведуться переговори про входження ЄБРР до "Ощадбанку". Про терміни говорити зарано. Нагадаю, що переговори з IFC велися з 2017 року.

- А що ви мали на увазі, кажучи про кон'юнктуру?

- Це питання наявності покупця і прийнятної для нас ціни. Теоретично можна і зараз продати всі банки, але питання – за яку ціну? Вона залежить від стану банків, обсягу портфеля непрацюючих кредитів ... Будь-який інвестор прораховує ризики. Тому важливо для початку привести банки до продажного виду. Працюємо в цьому напрямку.

- Питання непрацюючих кредитів був серед умов МВФ за нинішньою програмою, але ви не називали це питання серед дискусійних.

- Ми багато зробили в цьому напрямку. Фактично розблокували роботу банків з непрацюючими кредитами. Минулого року цей портфель зменшили на 22%.

"Найбільша удача – це люди"

- Що вважаєте найбільшим досягненням і удачею за час, який очолюєте Міністерство фінансів?

- Найбільша удача – це люди, з якими працюю. З командою мені справді пощастило.

/ Фото: Сьогодні

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- Після приходу ви ініціювали кадрові зміни?

- Я якраз перебуваю в процесі внутрішнього переформатування. Нові виклики передбачають часткову трансформацію, зокрема, і колективу. Хоча загалом я ним задоволений.

- Ви розповідали, що в Мінфіні все ще працюють багато з тих, з ким Ви багато років тому починали свій шлях фінансиста. Чи буде процес реформування стосуватиметься їх?

- Це стосується всіх. Зокрема – Університету податкової служби – моєї альма-матер. Ми ставимо питання про переформатування цього навчального закладу. Мене не влаштовує якість відбору студентів і професорсько-викладацького складу, імідж закладу ... Зміни стосуватимуться всіх. Я і до себе висуваю такі ж вимоги.

- Що станеться з університетом?

- Будемо формувати порядок денний і політику нашого фінансового університету. Хочемо привнести туди нові місію і систему цінностей. Наша мета – формувати майбутню кадрову еліту фінансової системи країни. Розуміємо, яким має бути якість цих кадрів і які нам потрібні компетенції. Необхідно визнати, що на це момент університет неконкурентоспроможний. При тому, що там готують кадри для всієї системи Мінфіну: податкової, митниці, Казначейства, Служби фінмоніторингу, Аудиторської служби.

Шукаємо кадри для перезавантаження університету. Це непросте завдання. По-перше, багато розчарованих держслужбою, по-друге, зарплата неконкурентна. Сучасний світ вимагає певного набору професійних якостей. А наша вища освіта не встигає за цими вимогами. Хочемо зробити гнучку навчальну систему, яка дозволить інвестувати в підготовку потрібних країні категорій фахівців.

Складність цього року – можлива політична турбулентність

- Ваші прогнози на цей рік? Він буде простішим? Складнішим? Доводилося чути думку, що криза почнеться, коли закінчиться карантин, тому що припиниться бюджетна допомога.

- Цього року точно не буде легше. Але і криза, впевнений, не стане глибшою. Головні міжнародні організації прогнозують економічне зростання до 5%.

- У чому може бути складність цього року?

- Головний ризик – це можливість державних рішень, не забезпечених бюджетним ресурсом. Наш бюджет обмежений. Тому важливо відмовитися від будь-яких фінансово невиправданих рішень на догоду декларативним цілям. Крім того, важливо уникнути політичної турбулентності, яка може передбачати фінансові ризики. У Мінфіні розуміють, як виконувати існуючий бюджет. Разом з тим ми розуміємо і ризики ситуації, за якої доведеться шукати джерела фінансування додаткових витрат.

- Вам вдалося відпочити за час, що очолюєте міністерство? Були у відпустці?

- Це було два-три дні максимум.

- На Новий рік кудись їздили?

- Їздив відпочивати на три дні. В Україні.

Через стрес почав набирати вагу

- Ви розповідали, що захоплюєтеся спортом. Часу на тренування вистачає?

- На системну підготовку до змагань не вистачає. Хоча тренуюся постійно. Помітив, до речі, що набираю вагу, навіть регулярно займаючись спортом. Ключова причина – стрес. Це те, чого хотілося б уникати. Якби міг прибрати нервозність своєї посади, то життя було б прекрасним (посміхається).

- Як реагуєте на стреси?

- Зовні мене дуже складно пробрати. Негативну інформацію намагаюся не поширювати в систему. Спочатку переварюю її сам, а потім думаю, як її трансформувати.

- Але самі приймаєте близько до серця?

- Так. Тому і розчарування трапляються. Коли розумієш, що можна було зробити краще, але вже не можеш нічого змінити. Бувають і системні проблеми, які ти повинен приймати, як є.

- Ви сказали, що не встигаєте готуватися до змагань. А взагалі плануєте повернутися до "великого спорту"?

- Не на посаді міністра (посміхається). Хоча цикл міністра – короткий. Він рано чи пізно закінчується. Або підеш вгору, або поміняєш позицію по горизонталі, або підеш ... Може бути по-різному. Сьогодні працюю і прагну бути максимально ефективним на своїй посаді.

Якщо кон'юнктура зміниться, прийму це спокійно. Мене запросили у складний період. Я погодився, оскільки вважаю, що можу бути корисним своїй країні.

- Чи вистачає часу на сім'ю?

- Не вистачає. Звичайно, бачу сім'ю частіше, ніж на початку роботи міністром, але все одно цього недостатньо.

- Як діти сприймають тата міністра? Ваша старша донька вже досить доросла, щоб розуміти, що це за посада.

- Їй 10 років. Вона, звичайно, розуміє. Але для неї "тато-міністр" означає те, що вона його менше бачить і втрачає його увагу. Вона це чітко розуміє.

- А з друзями зустрічаєтеся?

- Мій найбільший друг – моя дружина Марина. А більшість інших моїх друзів працюють багато років у Міністерстві фінансів. І я їх часто бачу (сміється). Це команда, з якою я працюю.

Далі буде. У другій частині інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка читайте про те, як будуть зростати зарплати у 2021 році, чи можна буде отримати дешевий кредит і кого змусять повернути субсидії. Також про нову програму доступної іпотеки, яку з 1 березня запустило Міністерство фінансів, дивіться в сюжеті:

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