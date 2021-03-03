Ситуация с МВФ изменилась после Нового года: Марченко объяснил, что пошло не так

Сотрудничество Украины с Фондом все равно продолжается, заверил министр

Еще в декабре 2020 года правительство более оптимистично смотрело на реализацию программы Международного валютного фонда (МВФ) в Украине. Однако в начале 2021 года ситуация изменилась. Одной из причин стал рост мировых цен на газ. Он вынудил ввести предельный тариф для населения в Украине, что обеспокоило МВФ.

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Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

Читайте полный текст интервью – "Этот год точно не будет легче" – интервью с министром финансов Сергеем Марченко.

"Признаюсь, в декабре наши ожидания были более оптимистичными. Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", – сказал Марченко.

Он уточнил, что, несмотря на отсрочку в предоставлении транша, сотрудничество Украины и Фонда все равно продолжается.

Речи о новой программе не идет – только о переформатировании действующей stand-by в части оценок обязательств Украины.

"Нужно начать работать над текстом Меморандума и получить Staff-Level Agreement – одобренное соглашение на уровне персонала. И дальше выполнять условия пересмотра программы", – добавил Марченко.

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Напомним, ранее Марченко уже сообщал, что МВФ и Украина обсуждают такие вопросы:

регулирование рынка газа;

бюджетные параметры на 2022 год;

антикоррупционная структура;

судебная реформа.

Что касается первого пункта, то в Украине планируют с 1 мая ввести рыночные годовые тарифы на газ для населения.

Видео: Сегодня

Есть прогресс и по четвертому пункту – Верховная Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы, приняв в первом чтении законопроект №3711-д "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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