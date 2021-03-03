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Чи будуть проблеми з соцвиплатами через зволікання з МВФ – глава Мінфіну дав відповідь

3 березня, 19:20

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

Бюджет на 2021 рік збалансований, і влада його виконує, каже Сергій Марченко

Попри побоювання деяких економістів, що через паузу у відносинах з Міжнародним валютним фондом в Україні можуть початися проблеми з соціальними виплатами в другій половині року, згортання соцвиплат не відбудеться.

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Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів у ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні".

"Програма з МВФ нам потрібна, щоб забезпечити джерела покриття зовнішніх запозичень. При цьому ми не розглядаємо варіанти, за яких доведеться зупиняти будь-які соціальні виплати. Навіть теоретично це виключено", – заявив глава Мінфіну.

За його словами, державний бюджет на 2021 рік збалансований, і влада його виконує.

"За підсумками січня навіть перевиконали за доходами на 3,5 млрд грн. Лютий теж виконаний за доходами на 103,2%. Думаю, до кінця року тренд збережеться", – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ситуація з МВФ змінилася після Нового року, а Марченко пояснив, що пішло не так.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Цей рік точно не буде легше" – інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком".

Відео: Сьогодні
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Мінфін допомога соцвиплати МВФ Сергей Марченко

Джерело: Сьогодні

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