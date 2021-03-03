Пять вопросов, которые обсуждают Украина и МВФ

В обновленном Меморандуме экономической и финансовой политики, который регулирует вопросы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной, будут содержаться новые сроки и маркеры их выполнения.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".
По его словам, Украина и МВФ пребывают в процессе разработки и дискутируют о конфигурации этих параметров. Сейчас обсуждаются следующие пять основных вопросов:
- антикоррупционные мероприятия;
- судебная реформа;
- энергетический рынок;
- фискальные обязательства по бюджетным параметрам;
- введение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
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Коснувшись темы замечаний МВФ к параметрам бюджета на 2022 год, Марченко указал:
"Есть замечания в части снижения дефицита. Фонд ожидает от Министерства финансов компенсаторных мер, которые бы увеличили доходную часть или снижали расходную, позволяя достичь уровня дефицита 3,5% ВВП. Сейчас у нас – 5,5%".
Напомним, ранее мы писали, что ситуация с МВФ изменилась после Нового года, а Марченко объяснил, что пошло не так.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Этот год точно не будет легче" – интервью с министром финансов Сергеем Марченко".
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