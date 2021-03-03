Українська
$ 27,93
33,6
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Пять вопросов, которые обсуждают Украина и МВФ

3 марта, 20:31

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

В Меморандуме с Фондом будут содержаться новые сроки и маркеры

В обновленном Меморандуме экономической и финансовой политики, который регулирует вопросы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной, будут содержаться новые сроки и маркеры их выполнения.

Реклама

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

По его словам, Украина и МВФ пребывают в процессе разработки и дискутируют о конфигурации этих параметров. Сейчас обсуждаются следующие пять основных вопросов:

  • антикоррупционные мероприятия;
  • судебная реформа;
  • энергетический рынок;
  • фискальные обязательства по бюджетным параметрам;
  • введение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Читайте также: Будут ли проблемы с соцвыплатами из-за проволочек с МВФ – глава Минфина дал ответ

Коснувшись темы замечаний МВФ к параметрам бюджета на 2022 год, Марченко указал:

"Есть замечания в части снижения дефицита. Фонд ожидает от Министерства финансов компенсаторных мер, которые бы увеличили доходную часть или снижали расходную, позволяя достичь уровня дефицита 3,5% ВВП. Сейчас у нас – 5,5%".

Реклама

Напомним, ранее мы писали, что ситуация с МВФ изменилась после Нового года, а Марченко объяснил, что пошло не так.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Этот год точно не будет легче" – интервью с министром финансов Сергеем Марченко".

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Минфин меморандум МВФ Сергей Марченко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)
Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)Экономика
Кто из украинцев сможет воспользоваться финлизингом на жилье с нулевым взносом
Кто из украинцев сможет воспользоваться финлизингом на жилье с нулевым взносомНедвижимость
Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимуму
Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимумуУкраина
Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евро
Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евроФинансы
Доллар в Украине больше не лихорадит. Чего ждать от курса в начале марта?
Доллар в Украине больше не лихорадит. Чего ждать от курса в начале марта?Финансы
В Украине дорожает валюта: официальный курс доллара и евро
В Украине дорожает валюта: официальный курс доллара и евроФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять