Продовжує триматись чи девальвує? НБУ розрахував новий курс гривні до долару та євро

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 2 листопада

НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 2 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,29 грн;

1 євро – 30,44 грн;

1 злотий – 6,6 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара виріс на одну копійку, а євро впав на цілих сімнадцять копійок. Курс злотого виріс на 4 копійки, а російських рублів – знизився на дві.

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Як локдаун вдарить по курсу долара?

Експерти "Сьогодні" розповіли, що у перший тиждень листопада гривня буде продовжувати зміцнюватись. Причиною цьому є готовність Нацбанку підвищувати облікову ставку у майбутньому, політичну стабільність у країні, а також регулярний приплив валюти від експорту.

Але деякі експерти, зокрема керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин мають менш оптимістичний прогноз і вважають, що гривня буде рухатись у напрямку девальвації, а коридор середнього курсу становитиме 26,3-27 грн.

Що буде з доларом до кінця року?

За словами керівника EXANTE Україна Володимирп Познія, наприкінці року гривня часто перебуває під посиленим тиском.

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Тож у цей пореіод може відбутись так званий корекційний відкат долара до гривні до 27,12 або вище – до 27,5.

"Сьогодні" разом з експертами розбирались, яким буде курс долара у 2022 році.