Потрібно терміново бігти в обмінник? Як локдаун ударить по курсу долара в Україні

Експерти розповіли "Сьогодні", які фактори, крім карантину, вплинуть на американську валюту

Ми з'ясували, до якого курсу готуватись українцям на початку листопада / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Першого тижня листопада гривня продовжить зміцнюватися. Причиною міцної гривні експерти називають готовність НБУ підвищувати облікову ставку у майбутньому, політичну стабільність у країні, регулярний приплив валюти від експорту.

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 26,10 – 26,40 грн.

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Водночас президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що Нацбанк викуповуватиме надлишки валюти, не допускаючи зміцнення гривні нижче 26,2-26,3 грн/долар. Менш оптимістичний керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

"На листопад зберігаємо девальваційні очікування, проте локдауни по країні стримуватимуть покупки валюти. Прогноз на листопад розглядаємо у діапазоні 26,3-27 грн за долар", – прогнозує Андрій Шевчишин.

Що робити з валютою – купувати чи продавати?

Олександр Охріменко вважає, що гривня і в середньостроковій перспективі, як мінімум, не подешевшає, тому гривневі вклади в листопаді залишаться прибутковішими за валютні заначки. За його словами, через локдаун передноворічних розпродажів з великими знижками може не бути, а долар може й не подорожчати.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзи радить не міняти гривню на валюту і навпаки, доки не стане зрозуміло, буде в листопаді девальвація гривні чи ні. Водночас Максим Орищак упевнений, що для населення, хто хоче купити іноземну валюту на тривалий строк, зараз час сприятливий.

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Що буде з доларом до кінця року

Як розповів "Сегодня" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, з кінця минулого року гривня до долара рухається в рамках торгового діапазону, що сформувався. З липня цей рух зосереджено у нижній частині цього каналу, відображаючи посилення попиту на гривню.

"Однак ми не очікуємо, що до кінця року ця тенденція зможе зберегтися. Фактори тиску на долар були тимчасовими, і тепер стає все більш актуальним питання виходу казначейства США на боргові ринки з величезними розміщеннями, що пилососитиме ліквідність ринку", – зазначає Володимир Позній.

Як каже експерт, гривня часто під посиленим тиском у фіналі року. Невдала сезонність налаштовує на корекційний відкат долара до гривні до 27,12 або вище – до 27,5. Євро в цьому випадку до кінця року може підскочити до 31,7 або навіть до 32,2.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%