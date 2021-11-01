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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Потрібно терміново бігти в обмінник? Як локдаун ударить по курсу долара в Україні

Олександр Панченко Олександр Панченко Оглядач Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
1 листопада, 13:06
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Експерти розповіли "Сьогодні", які фактори, крім карантину, вплинуть на американську валюту
Ми з'ясували, до якого курсу готуватись українцям на початку листопада
Ми з'ясували, до якого курсу готуватись українцям на початку листопада / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Першого тижня листопада гривня продовжить зміцнюватися. Причиною міцної гривні експерти називають готовність НБУ підвищувати облікову ставку у майбутньому, політичну стабільність у країні, регулярний приплив валюти від експорту.

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 26,10 – 26,40 грн.

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Водночас президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що Нацбанк викуповуватиме надлишки валюти, не допускаючи зміцнення гривні нижче 26,2-26,3 грн/долар. Менш оптимістичний керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

"На листопад зберігаємо девальваційні очікування, проте локдауни по країні стримуватимуть покупки валюти. Прогноз на листопад розглядаємо у діапазоні 26,3-27 грн за долар", – прогнозує Андрій Шевчишин.

Що робити з валютою – купувати чи продавати?

Олександр Охріменко вважає, що гривня і в середньостроковій перспективі, як мінімум, не подешевшає, тому гривневі вклади в листопаді залишаться прибутковішими за валютні заначки. За його словами, через локдаун передноворічних розпродажів з великими знижками може не бути, а долар може й не подорожчати.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзи радить не міняти гривню на валюту і навпаки, доки не стане зрозуміло, буде в листопаді девальвація гривні чи ні. Водночас Максим Орищак упевнений, що для населення, хто хоче купити іноземну валюту на тривалий строк, зараз час сприятливий.

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Що буде з доларом до кінця року

Як розповів "Сегодня" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, з кінця минулого року гривня до долара рухається в рамках торгового діапазону, що сформувався. З липня цей рух зосереджено у нижній частині цього каналу, відображаючи посилення попиту на гривню.

"Однак ми не очікуємо, що до кінця року ця тенденція зможе зберегтися. Фактори тиску на долар були тимчасовими, і тепер стає все більш актуальним питання виходу казначейства США на боргові ринки з величезними розміщеннями, що пилососитиме ліквідність ринку", – зазначає Володимир Позній.

Як каже експерт, гривня часто під посиленим тиском у фіналі року. Невдала сезонність налаштовує на корекційний відкат долара до гривні до 27,12 або вище – до 27,5. Євро в цьому випадку до кінця року може підскочити до 31,7 або навіть до 32,2.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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