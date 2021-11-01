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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Нужно срочно бежать в обменник? Как локдаун ударит по курсу доллара в Украине

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
1 ноября, 13:06
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Эксперты рассказали "Сегодня", какие факторы кроме карантина повлияют на американскую валюту
Мы выяснили, к какому курсу готовиться украинцам в начале ноября
Мы выяснили, к какому курсу готовиться украинцам в начале ноября / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В первую неделю ноября гривня продолжит укрепляться. Причиной крепкой гривни эксперты называют готовность НБУ повышать учетную ставку в будущем, политическую стабильность в стране, регулярный приток валюты от экспорта.

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,10 – 26,40 грн.

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В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что Нацбанк будет выкупать излишки валюты, на допуская укрепления гривни ниже 26,2-26,3 грн/доллар. Менее оптимистичен руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

"На ноябрь сохраняем девальвационные ожидания, однако локдауны по стране будут сдерживать покупки валюты. Прогноз на ноябрь рассматриваем в диапазоне 26,3-27 грн за доллар", – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Что делать с валютой – покупать или продавать?

Александр Охрименко считает, что гривня и в среднесрочной перспективе, как минимум, не подешевеет, поэтому гривневые вклады в ноябре останутся доходнее валютных заначек. По его словам, из-за локдауна предновогодних распродаж с большими скидками может не быть, а доллар может и не подорожать.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует не менять гривню на валюту и наоборот, пока не станет понятно, будет в ноябре девальвация гривни или нет. В свою очередь Максим Орыщак уверен, что для населения, кто хочет купить иностранную валюту на долгий срок, время сейчас благоприятное.

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Что будет с долларом до конца года

Как рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, с конца прошлого года гривня к доллару движется в рамках сформировавшего торгового диапазона. С июля это движение сосредоточено в нижней части этого канала, отражая усиление спроса на гривну.

"Однако мы не ожидаем, что до конца года эта тенденция сумеет сохраниться. Факторы давления на доллар были временными, и теперь становится все более актуальным вопрос выхода казначейства США на долговые рынки с огромными размещениями, что будет пылесосить ликвидность рынка", – отмечает Владимир Позний.

Как говорит эксперт, гривня часто под усиленным давлением в финале года. Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 или выше – до 27,5. Евро в этом случае до конца годаможет подскочить до 31,7 или даже до 32,2.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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