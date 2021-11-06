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ПриватБанк призупинить роботу всіх систем – дата

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
6 листопада, 08:20
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У зв'язку з високим сезоном купівельної активності у ПриватБанку вирішили покращити роботу систем
У ПриватБанку пояснили, коли сервіси не працюватимуть
У ПриватБанку пояснили, коли сервіси не працюватимуть / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ніч із 6 по 7 листопада ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру, тому буде тимчасово призупинено проведення транзакцій за картками та роботу Приват24.

Як пояснили у ПриватБанку, оновлення допоможе забезпечити безперебійну роботу для клієнтів під час високого сезону купівельної активності.

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"Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з Чорної п'ятниці і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним і приносив задоволення", – розповіли в банку.

Технологічні роботи проведуть 7 листопада з години ночі та до 04:30 ранку.

Буде тимчасово припинено:

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  • проведення транзакцій за картками;
  • роботу Приват24 для фізичних осіб;
  • роботу Приват24 для бізнесу.

Також пройдуть і регламентні роботи у мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-термінальної мережі банку.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження на перевезення та роботу деяких установ у "червоних зонах" карантину.

Представник ПриватБанку повідомив "Сьогодні" у коментарі, що для фінансових установ правила не змінювалися. Тому для відвідування відділення чи каси довідка про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест не потрібні.

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В Ощадбанку розповіли, що всі відділення у "червоних зонах" працюють у штатному режимі і поки що змін у роботі не очікується.

Раніше ми писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток та за перші дев'ять місяців 2021 року заробив 21,2 млрд грн.

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