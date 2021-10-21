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Майже наздогнав результат 2020: скільки ПриватБанк заробив у цьому році

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
21 жовтня, 07:20
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Більше 21 мільярда гривень: ПриватБанк розповів про свій прибуток в 2021 році
Скільки чистого прибутку отримав ПриватБанк за 9 місяців
Скільки чистого прибутку отримав ПриватБанк за 9 місяців / Фото: Колаж: Сьогодні

Державна фінустанова ПриватБанк за перші дев’ять місяців 2021 року отримала 21,2 млрд грн, що вже майже дорівнює минулорічному прибутку.

Про це йдеться на сайті ПриватБанку.

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У 2020 році за перші три квартали прибуток банку склав 21,3 млрд грн, зо трошки більше цьогорічного показника.

"Пожвавлення ділової активності в Україні та виважена політика ризик менеджменту обумовили зростання кредитного портфеля ПриватБанку на 19%", -йдеться у повідомленні.

Також у банку повідомляють, що обсяги клієнтських грошей, розміщених у фінустанові, залишаються стабільними навіть попри значне зниження депозитних ставок на ринку.

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Зазначається, що негативний вплив на прибуток банку здійснюють макрофактори, які спричиняють коливання вартості портфелю державних цінних паперів.

Через них ПриватБанк втратив близько 6,7 млрд гривень за цей рік.

Раніше про свій прибуток повідомив Ощадбанк. Протягом 2021 року він скоротився майже на 5,6 разів і становить менше мільярда гривень.

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"Сьогодні" також писали, що ПриватБанк встановив нові обмеження для переводу з картки на картку, з метою перешкоджання корупційній діяльності і відмиванню коштів.

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