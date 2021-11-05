Всього за кілька хвилин: як клієнт ПриватБанку втратив понад 50 тис. грн

Клієнт ПриватБанку розповів, як через проблеми з терміналом втратив цілих 51,8 тисячі гривень

Термінал ПриватБанку "відібрав" у клієнта 50 тис. грн / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Клієнт ПриватБанку розповів, що термінал забрав у нього гроші, які він хотів покласти на картку, але на рахунок вони так і не надійшли.

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Про це чоловік написав відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

Обурений користувач пише, що 1 листопада у терміналі ПриватБанку поповнював свою картку на понад 51 800 грн, але саме у цей момент стався збій в системі.

"Під час поповнення відбувся збій та термінал вилучив суму 51800 грн, кошти на карту не надійшли. Прошу відповідальних осіб відреагувати, розібратися по даному питанню і перевести кошти якомога швидше, в силу життєвої ситуації яка в мене склалася час відіграє дуже важливу роль!", – пише клієнт.

Що відповіли у ПриватБанку

Співробітники Приватбанку залишили свою відповідь під відгуком і пообіцяли розібратись у цьому питанні.

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Для того, щоб з’ясувати – чи поступили описані кошти у термінал банк проведе інкасацію терміналу.

"Проведення та звірка результатів інкасації, при обробці заявки на повернення коштів, дозволить нам впевнитись в тому, що кошти не були видані та визначити їх суму", – написала служба підтримки.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"

Співробітники ПриватБанку та Ощадбанку в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіли, що фінансові установи перебувають у списку винятків.

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А це означає, що для відвідування відділення не потрібен ні ПЛР-тест ні довідка про вакцинацію, проте про маски та дистанцію забувати не варто – ці правила залишаються в силі.

"Сьогодні" також писали, що ПриватБанк запускає нову послугу з переказу грошей, яка допоможе українським заробітчанам.