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ПриватБанк приостановит работу всех систем – дата

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
6 ноября, 08:20
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В связи с высоким сезоном покупательной активности в ПриватБанке решили улучшить работу систем
В ПриватБанке объяснили, когда сервисы не будут работать
В ПриватБанке объяснили, когда сервисы не будут работать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ночь с 6 по 7 ноября ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, поэтому будет временно приостановлено проведение транзакций по карточкам и работу Приват24.

Как объяснили в ПриватБанке, обновление поможет обеспечить бесперебойную работу для клиентов во время высокого сезона покупательной активности.

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"Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие", – рассказали в банке.

Технологические работы проведут 7 ноября с часу ночи и до 04:30 утра.

Будет временно приостановлено:

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  • проведение транзакций по карточкам;
  • работу Приват24 для физических лиц;
  • работу Приват24 для бизнеса.

Также пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Как будут работать банки в красной зоне

С 21 октября в Украине начали действовать новые карантинные ограничения на перевозку и работу некоторых учреждений в красных зонах карантина.

Представитель ПриватБанка сообщил "Сегодня" в комментарии что, для финансовых учреждений правила не менялись. Поэтому для посещения отделения или кассы справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не нужны.

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В Ощадбанке рассказали, что все отделения в красных зонах работают в штатном режиме и пока изменений в работе не ожидается.

Ранее мы писали, что ПриватБанк почти догнал свою прошлогоднюю прибыльи за первые девять месяцев 2021 года заработал 21,2 млрд грн.

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