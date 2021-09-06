ПриватБанк вирішив позбутися від деяких кредитів: чиї борги продаватимуть

Українці заборгували банку більше 700 млн грн, їх борги ПриватБанк вирішив продати спеціалізованим компаніям

ПриватБанк продасть проблемні кредити. Колаж: "Сьогодні"

Державний ПриватБанк вирішив позбутися від безнадійних карткових кредитів і виставити їх на продаж.

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Як розповіли в пресслужбі ПриватБанку, портфель безнадійних карткових кредитів становить понад 700 млн грн.

"ПриватБанк в рамках програми скорочення проблемної заборгованості державних банків вперше в історії запропонує права вимоги по кредитному портфелю професійним компаніям на ринку", – розповіла заступник голови правління ПриватБанку з управління ризиками Лариса Чернишова.

Які кредити продаватимуть

Як розповіли в ПриватБанку, продавати будуть ті кредити, які класифіковані як безнадійні. Незважаючи на проведену роботу з клієнтами, використовуючи всі законні інструменти, вони так їх і не виплатили.

Портфель для продажу включає кредити, списані за рахунок сформованих резервів під кредитні збитки. Якщо у позичальників немає іншої заборгованості перед банком, крім заборгованості по кредитній карті, і вони не користуються його розрахунковими і депозитними послугами.

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Права вимоги за такими портфелем будуть запропоновані на голландському аукціоні і включатимуть лише тіло кредиту і нараховані відсотки.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки Приват24 – дедалі більше жертв повідомляють про шахраїв. Одні з найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли той був за кордоном.