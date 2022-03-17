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ПриватБанк скасував ще одну комісію – кому буде легше користуватися карткою

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17 березня, 20:00
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ПриватБанк вирішив підтримати українців і скасував ще один вид комісії при оплаті карткою
Кому допоможе нововведення ПриватБанку
Кому допоможе нововведення ПриватБанку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк оголосив про скасування комісії за інтернет-еквайринг LiqPay і закликав магазини приймати оплату картками.

Про це компанія повідомляє у своїх соцмережах.

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Зазначається, що умови поширюються на оплату картками українських банків і діятимуть до кінця березня.

Натомість у банку не виключають, що такі умови можуть бути подовжені.

Скасування комісії

Одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію Україні 24 лютого ПриватБанк оголосив про скасування комісії за зняття готівки з кредитних карток фізосіб.

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Тимчасово скасував банк і комісію на зарахування коштів на карти для виплат фізосіб.

Натомість у період воєнного стану зняття готівки обмежене і становить 100 тис. грн на день для однієї особи.

ПриватБанк також обмежив кількість зняття готівки за одну операцію – 20 тис. грн на три години. Якщо ви не є клієнтом банку і знімати готівку з банкомату ПриватБанку, сума буде обмежена 10 тис. грн за один раз.

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"Сьогодні" також писали, як отримати 6,5 тис. грн від держави через ПриватБанк і розповідали, як отримати кредитні канікули.

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