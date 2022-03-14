Как работает ПриватБанк в Киеве – график отделений

Из-за войны с Россией украинский бизнес вынужден изменять режим работы, а иногда и прекращать предоставлять услуги. С начала полномасштабной войны украинские банки не остановили работу полностью, и время от времени публикуют информацию о тех отделениях, которые могут работать с учетом ситуации безопасности.
В пресс-службе ПриватБанка сообщают, что 14 марта в Киеве работает 11 отделений.
В столице 14 марта с 10:00 до 13:00 работают отделения по следующим адресам:
Далее по теме
- ул. Срибнокильская, 24;
- ш. Харьковское, 56;
- ул. Большая Васильковская, 43/16;
- ул. Евгения Сверстюка, 19;
- ул. Колпака, 29;
- ул. Митрополита Василия Липковского, 3;
- просп. Владимира Маяковского, 26;
- ул. Маршала Тимошенко, 29;
- ул. Гната Юры, 7д;
- просп. Победы, 27а;
- ул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36.
Кроме того, по Украине сегодня открыты:
- 811 отделений;
- 5 562 банкоматов с наличными;
- 9695 терминалов самообслуживания;
- 88 407 POS-терминалов на кассах;
Проверить, какие отделения работают в конкретный день и время можна по ссылке.
Помощь Вооруженным силам Украины
Клиенты ПриватБанка с 24 февраля перевели свыше 2 млрд грн на счета Национального банка. Эти средства направлены на нужды ВСУ и Минсоцполитики для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от военных действий.
В пресс-службе объяснили, чтобы внести свой вклад, необходим такой алгоритм:
- Приват24 – "Добро" – "Поддержка ВСУ";
- выберите счет: "Гуманитарная помощь украинцам" или "Помощь ВСУ";
- в списке карт выберите карту или счет Бонус+. Перевести средства вы можете и с карты "поддержка".
"Сегодня" уже писали, сколько стоит доллар в ПриватБанке, Сбербанке и Monobank и о том, что "Новая почта" восстанавливает популярную услугу.