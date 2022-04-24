Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ оновили курс валют: скільки тепер коштує долар

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 квітня, 10:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як змінилася вартість валюти 24 квітня, і де можна вигідно обміняти її
Що відбувається з курсом долара 24 квітня
Що відбувається з курсом долара 24 квітня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 24 лютого в Україні діє фіксований курс валют в межах 29,25 грн за долар та 33,17 грн за євро та була (до її нещодавного скасування) заборона на продаж валюти, однак після послаблення обмежень НБУ фінустанови можуть виставляти власний курс на продаж, який не перевищує встановлених Нацбанком норм.

"Сьогодні" розповість вам, де можна вигідно обміняти валюту.

Реклама

Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара (станом на 24 квітня) такий:

  • ПриватБанк – 29,25/30,03 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/30 грн;
  • ПУМБ – 29,25/29,25 грн.

Курс євро:

  • ПриватБанк – 31,50/32,46 грн;
  • Ощадбанк – 31,82/32,6 грн;
  • ПУМБ – 31,66/31,66 грн.

Що буде з курсом валют далі?

Глава МВФ Крісталіна Георгієва у своєму недавньому інтерв'ю заявила, що Україна отримає до 15 млрд доларів СШАфінансової допомоги. Частину цієї суми буде перераховано Молдові як країні, яка прийняла значну кількість українських біженців. Точні терміни траншу поки що не обумовлювалися.

Реклама

Як розповів в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов, ресурси, що надійшли на рахунки України, будуть використані на покриття дефіциту державного бюджету. Ці заходи покликані скоротити обсяги емісії гривні, яка в майбутньому негативно позначиться на її курсі.

Експерт також додав, що "Велика сімка" пообіцяла Україні понад 24 млрд доларів допомоги цього року і за потреби готова дати ще більше.

Однак тут важливо розуміти, що далеко не вся сума буде виділена "живими" грошима. За рахунок цих коштів також поставлятимуться товари та надаватимуться послуги. Всебічна підтримка світової спільноти дозволить досить швидко подолати наслідки воєнного конфлікту між Україною та Росією, — зауважив Гойлов.

Також, за словами експерта, у рамках боротьби з виведенням капіталу з України НБУ запровадив низку обмежень, а саме — скасовано автоматичну конвертацію під час здійснення платежів за кордон з номінованих у гривнях банківських карток. Таким чином виключено можливість конвертації гривні за вигіднішим, ніж встановлено НБУ, курсом.

Реклама

Тепер громадяни зможуть робити це лише на готівковому валютному ринку, де гривня до долара США торгується під рівнем 33,00, а євро не може подолати позначку 36,50, — зауважив він.

Раніше ми розповідали, чому євро стрімко втрачає популярність, а також писали, чи варто зберігати гроші під час війни в доларах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,83 грн/€
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн/$
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
А що у Києві?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?
Дізнатись
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти