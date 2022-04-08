Можно потерять все? Стоит ли хранить деньги в долларах во время войны

Рассказываем, что будет с курсом валют и стоит ли конвертировать валюту, чтобы заработать на этом

Украинцам советуют по возможности не обменивать валюту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока в Украине продолжается война курс доллара установлено на уровне 29,25 грн, евро — 31,92 грн, украинцев волнует вопрос: что делать со своими сбережениями в валюте.

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак заверил, что пока нет понимания сроков завершения войны – все ожидания заработка на валютных спекуляциях безосновательные.

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Эксперт советует конвертировать валюту по мере надобности и не ждать, что курс станет выше, а вы на этом заработаете.

Что в целом происходит в Украине?

По словам Орищака, п равлющие элиты пытаются сдерживать инфляционные колебания, а валюту принимают как на черном, так и на официальном рынках с незначительными изменениями в направлении роста.

Если бы мы видели, что есть предпосылки падения гривни и людям дадут конвертировать валюту по более высокому курсу, то логичным было бы покупать валюту, и не продавать ее как можно дольше. Однако, все платежи, будь то коммунальные платежи, или покупка продуктов питания, все еще производятся в национальных гривнах — заявил эксперт.

Так что хранить сейчас выгодно именно национальную валюту. Средний курс продажи доллара и евро в Украине будет колебаться в пределах 29,25-30 грн и 31,8 – 32,6 грн.

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Двойная конвертация на некоторых территориях Украины

Эксперт приводит пример в ситуацию, когда некоторые области перешли под контроль захватчика. Ситуация там очень плачевная, ведь население Украины заставляют переходить на российские рубли.

При этом курс конвертации доллара делают максимально невыгодным. Население страны агрессора, в тоже время, не имеет возможности заработать на валютных спекуляциях, так как там курс рубля вернулся на уровни, которые были до начала войны, — говорит эксперт.

Нацбанк смягчит ограничения

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк в ближайшее время рассмотрит некоторые послабления именно по валютообменным операциям.

Смягчение ограничений наблюдается и сейчас. Так, в Украине уже расширили перечень трансграничных переводов для волонтеров и сократили предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям.

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В дальнейшем Нацбанк планирует смягчать свои ограничения, учитывая стабильную работу банковской системы.

Раньше мы рассказывали, что будет с курсом валют после войны, а также писали, или стоит украинцам покупать валюту за рубежом.