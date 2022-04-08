Можна втратити все? Чи варто зберігати гроші в доларах під час війни

Розповідаємо, що буде з курсом валют та чи варто конвертувати валюту, щоб заробити на цьому

Українцям радять по можливості не обмінювати валюту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки в Україні продовжується війна, а курс долара встановлено на рівні 29,25 грн, євро — 31,92 грн, українців хвилює питання: що робити зі своїми заощадженнями у валюті.

В ексклюзивному коментарі "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак запевнив, що доки немає розуміння термінів завершення війни – всі очікування заробітку на валютних спекуляціях безпідставні.

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Експерт радить конвертувати валюту в міру потреби і не чекати, що курс стане вищим, а ви на цьому заробите.

Що загалом відбувається в Україні?

За словами Орищака, п равлячі еліти намагаються стримувати інфляційні коливання, а валюту приймають як у чорному, і на офіційному ринках з незначними змінами у бік зростання.

Якби ми бачили, що є причини падіння гривні і людям дадуть конвертувати валюту за вищим курсом, то логічним було б купувати валюту і не продавати її якомога довше. Проте, за всі платежі, чи то комунальні платежі, чи покупка продуктів харчування, все ще платимо в національних гривнях, — заявив експерт.

Тож заощаджувати зараз вигідно саме національну валюту. Середній курс продажу долара та євро в Україні коливатиметься у межах 29,25-30 грн та 31,8 – 32,6 грн.

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Подвійна конвертація на деяких територіях України

Експерт наводить приклад ситуацію, коли деякі області перейшли під контроль загарбника. Ситуація там вкрай плачевна, адже населення України змушують переходити на російські рублі.

При цьому курс конвертації долара робиться максимально невигідним. Населення країни агресора, в той же час, не має можливості заробити на валютних спекуляціях, тому що там курс рубля повернувся на рівні, що були до початку війни, — говорить екперт.

Нацбанк помʼякшить обмеження

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк найближчим часом розгляне деякі послаблення саме щодо валютообмінних операцій.

Помʼякшення обмежень спостерігаються і наразі. Так, в Україні вже розширили перелік транскордонних переказів для волонтерів та скоротили граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями.

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У подальшому Нацбанк планує помʼякшувати свої обмеження, зважаючи на стабільну роботу банківської системи.

Раніше ми розповідали, що буде з курсом валют після війни, а також писали, чи варто українцям купувати валюту за кордоном.