Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ обновили курс валют: сколько теперь стоит доллар

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как изменилась стоимость валюты 24 апреля и где можно выгодно обменять ее
Что происходит с курсом доллара 24 апреля
Что происходит с курсом доллара 24 апреля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 24 февраля в Украине действует фиксированный курс валют в пределах 29,25 грн за доллар и 33,17 грн за евро и был (до недавней отмены) запрет на продажу валюты, однако после ослабления ограничений НБУ финучреждения могут выставлять собственный курс на продажу, не превышающий установленных Нацбанком норм.

"Сегодня" расскажет вам, где можно выгодно поменять валюту і что будет с курсом дальше.

Реклама

Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 24 апреля) таков:

  • ПриватБанк – 29,25/30,03 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/30 грн;
  • ПУМБ – 29,25/29,25 грн.

Курс евро:

  • ПриватБанк – 31,50/32,46 грн;
  • Ощадбанк – 31,82/32,6 грн;
  • ПУМБ – 31,66/31,66 грн.

Что будет с курсом валют дальше?

Глава МВФ Кристалина Георгиева в своем недавнем интервью заявила, что Украина получит до 15 млрд долларов США финансовой помощи. Часть этой суммы будет перечислена Молдове как стране, принявшей значительное количество украинских беженцев. Точные сроки транша пока не оговаривались.

Реклама

Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, поступившие на счета Украины ресурсы будут использованы на покрытие дефицита государственного бюджета. Эти меры призваны сократить объемы эмиссии гривни, которая в будущем негативно отразится на ее курсе.

Эксперт также добавил, что "Большая семерка" пообещала Украине свыше 24 млрд долларов помощи в этом году и при необходимости готова дать еще больше.

Однако здесь важно понимать, что далеко не вся сумма будет выделена "живыми" деньгами. За счет этих средств также будут поставляться товары и услуги. Всесторонняя поддержка мирового сообщества позволит быстро преодолеть последствия военного конфликта между Украиной и Россией, — отметил Гойлов.

Также, по словам эксперта, в рамках борьбы с выведением капитала из Украины НБУ ввел ряд ограничений, а именно — отменену автоматической конвертации при осуществлении платежей за границу из номинированных в гривнах банковских карт. Таким образом, исключена возможность конвертации гривни по более выгодному, чем установлен НБУ, курсу.

Реклама

Теперь граждане смогут это делать только на наличном валютном рынке, где гривня к доллару США торгуется под уровнем 33,00, а евро не может преодолеть отметку 36,50, — отметил он.

Раньше мы рассказывали, почему евро стремительно теряет популярность, а также писали, стоит ли хранить деньги во время войны в долларах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,83 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять