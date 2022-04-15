Украинцам разрешили покупать доллары – каким будет курс

Украинцы теперь смогут купить валюту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С 14 апреля банки могут продавать населению
наличную иностранную валюту. Запрет на продажу безналичной валюты пока не снят.
Об этом
сообщила прессслужба НБУ
Так, иностранную валюту банкам и обменникам разрешается продавать "в пределах разницы между общими объемами ее купли и продажи". Рассчитываться она будет начиная с 13 апреля 2022 года. Сделано это для предотвращения давления на валютный рынок.
В НБУ считают, что это будет способствовать:
уменьшению возможностей функционирования рынка нелегальных валютообменных операций; снижению рисков для граждан.
Каким будет курс
Особенности установки курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами:
курс продажи наличной валюты может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки (доллар не должен стоить дороже 32,18 грн); курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки (для доллара это 29,25 грн). Долго ли будет такой курс?
Заместитель главы НБУ
Сергей Николайчук в национальном телемарафоне рассказал, что Нацбанк будет держать официальный курс доллара замороженным как минимум до завершения военного положения в Украине.
По его словам, после победы страна будет постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса и все ограничения не будут снимать резко,
даже по окончании войны.
Мы также писали, где НБУ планирует брать
деньги на восстановление Украины, а также рассказывали, почему украинцы массово избавляются от доллара.