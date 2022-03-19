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Приват24 не працюватиме 10 годин: що відомо

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19 березня, 23:25
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Користувачів інтернет-банкінгу попередили, що вони не зможуть користуватися додатком деякий час
20 березня протягом декількох годин додаток не буде працювати/Фото: колаж: "Сьогодні"
20 березня протягом декількох годин додаток не буде працювати/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мобільний банківський додаток "Приват24" не буде працювати 20 березня з 00:10 до 10:00. Це пов'язано із регламентними роботами.

Про це повідомили на сторінці ПриватБанку в Facebook.

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Деталі

"Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з "Приват24", — повідомили в банку.

Зазначається, що під час виконання регламентних робіт платежі у "Приват24" для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.

ПриватБанк скасував комісію

ПриватБанк оголосив про скасування комісії за інтернет-еквайринг LiqPay і закликав магазини приймати оплату картками. Зазначається, що умови поширюються на оплату картками українських банків і діятимуть до кінця березня.

Натомість у банку не виключають, що такі умови можуть бути подовжені.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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