Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Ліміти на зняття готівки відрізняються: скільки ПриватБанк видає клієнтам

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 березня, 13:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, чим відрізняються обмеження для клієнтів ПриватБанку та резидентів інших банків
Список лімітів на зняття готівки
Список лімітів на зняття готівки / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У ПриватБанку нагадали про ліміти на зняття готівки з картки під час дії воєнного стану.

Про це написав речник банку Олег Серга.

Реклама

Правила такі, що клієнт будь-якого банку може зняти в банкоматі ПриватБанку до 100 тис. грн на добу, однак існує і ліміт на одноразову операцію, яку можна проводити раз на 3 години – 20 тис. грн.

Якщо у вас картка іншого банку, то за раз можна зняти в банкоматі 10 тис. грн, а в касах відділень банку з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою до 100 тис. грн.

Де ще можна зняти готівку?

Попри війну, банкомати постійно наповнюються готівкою і НБУ намагається забезпечити банкнотами всіх, хто цього потребує.

Реклама

Проте банкомат і каса банку – не єдині джерела зняття готівки. Гроші з рахунку можна отримати на касах:

  • супермаркетів: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн.), "Сільпо" (до 6000 грн.), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн.), ROSHEN (до 500 грн.), Лоток, Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сім23" (до 2000 грн);
  • АЗС: ОККО, "Укрнафта", "БРСМ-Нафта", WOG;
  • аптек: "Біла ромашка", "Аптека Доброго Дня", АНЦ, "Копійка", "Аптека 9 · 1 · 1", "Аптека оптових цін";
  • інших мереж: лінія магазинів EVA (до 2000 грн.).

"Сьогодні" також писали, скільки потрібно заплатити, щоб зняти гроші за кордоном, і розповідали, скільки коштує долар у різних банках.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Боржників відключатимуть? Чи потрібно українцям платити за газ під час війни Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Повернуть до копійки! Уряд відшкодує витрати громадам, які безплатно приймуть біженців Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Ні хліба, ні гречки: чому в супермаркетах "голі" полиці, і що зараз в дефіциті найбільше Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38494.57

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2541.52

Litecoin (LTC)

103.93

Ripple (XRP)

0.78

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Українець Владислав - 22-річний командир взводу мотопіхотного батальйону “Полісся”. Боєць зумів ефективно прикрити відхід побратимів при наступі ворога, врятувавши сотні життів. Про загибель Українця повідомили під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Капітан Силівакін Ростислав - командир механізованого батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. За успішні бої з переважаючими силами противника, звільнення українських міст і сел Сумщини нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти