Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

На касах українських АЗС можна зняти готівку, проте є умови

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 березня, 13:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, за яких умов українці можуть зняти гроші без банкомату
Скільки грошей можна зняти на заправках
Скільки грошей можна зняти на заправках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану українці мають можливість зняти готівку без банкоматів. Не винятком є і деякі АЗС.

"Сьогодні" розкажуть вам – де, скільки та за яких умов українці можуть отримати гроші.

Реклама

Список АЗС, на касах яких можна зняти готівку:

  • ОККОдо 6 тисяч грн за один чек;
  • УКРНАФТАдо 5 тисяч грн за один чек;
  • WOGдо 6 тисяч грн за один чек;
  • БРСМ—Нафтадо 500 грн за один чек.

Готівку видають за умови її наявності на АЗС. Щоб зняти необхідну суму, потрібно:

  • придбати будь-який товар на АЗС за допомогою банківської карти;
  • повідомити касиру про суму, яку бажаєте зняти;
  • отримати гроші.

Кількість транзакцій необмежена. Це означає, що знімати певну суму готівки при кожній купівлі ви можете доти, доки це дозволяють можливості АЗС.

Реклама

Де ще можна зняти готівку?

Окрім АЗС, готівку можна зняти на касах супермаркетів, аптек та інших мереж. Зокрема, гроші видають:

  • супермаркети: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сільпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), "ЛотОК" , Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сім23" (до 2000 грн);
  • аптеки: "Біла ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копійка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптових цін";
  • інші мережі: лінія магазинів EVA (до 2 000 грн).

Раніше ми розповідали, що кошти "єПідтримки" з 2 березня 2022 року можна витрачати всюди, де приймають розрахунок карткою.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги українцям, які залишились без роботи внаслідок війни Росії проти нашої країни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Кривава нафта Путіна: чому весь світ ополчився проти російського чорного золота Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Дешевше не буде? Що відбувається з цінами на бензин 7 березня Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Як поповнити рахунок на мобільному без інтернету – інструкція Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Деградація економіки РФ почалася ще за молодого Путіна. Нині ж ця деградація завдяки гігантській корупції вилізе через звичайні життєві проблеми.

Цитата на segodnya.ua
Ерік Найман, економіст
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38435.11

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2544.87

Litecoin (LTC)

100.5

Ripple (XRP)

0.75

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Що потрібно знати
Історії звитяг
Капітан запасу Сергій Чижиков, мобілізований з Укрпошти, збив російський літак, який бомбив Чернігів. Новітній Су-35 (вартість - $50 млн) було знищено поштарем-ракетником за допомогою ПЗРК «Ігла-1». Точна доставка “бандеролі” - пишаємось!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти