На кассах украинских АЗС можно снять наличные, однако есть условия

Рассказываем, при каких условиях украинцы могут снять деньги без банкомата

Сколько денег можно снять на заправках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения украинцы могут снять наличные без банкоматов. Не исключения и некоторые АЗС.

"Сегодня" расскажут вам – где, сколько и при каких условиях украинцы могут получить деньги.

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Список АЗС, на кассах которых можно снять наличные:

ОККО — до 6 тысяч грн за один чек;

за один чек; УКРНЕФТЬ — до 5 тысяч грн за один чек;

за один чек; WOG — до 6 тысяч грн за один чек;

за один чек; БРСМ-Нефть — до 500 грн за один чек.

Наличные выдают при условии их наличия на АЗС. Чтобы снять необходимую сумму, нужно:

приобрести любой товар на АЗС с помощью банковской карты;

на АЗС с помощью банковской карты; сообщить кассиру о сумме, которую хотите снять;

получить деньги.

Количество транзакций неограниченное. Это значит, что снимать определенную сумму наличных денег при каждой покупке вы можете, пока это позволяют возможности АЗС.

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Где еще можно снять наличные?

Кроме АЗС, наличные можно снять на кассах супермаркетов, аптек и других сетей. В частности, деньги выдают:

супермаркеты: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн.), "Сильпо" (до 6000 грн.), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн.), ROSHEN (до 500 грн.), "ЛотОК", Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сим23" (до 2000 грн);

"АТБ-Маркет" (до 6000 грн.), "Сильпо" (до 6000 грн.), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн.), ROSHEN (до 500 грн.), "ЛотОК", Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сим23" (до 2000 грн); аптеки : "Белая ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копейка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптовых цен";

: "Белая ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копейка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптовых цен"; другие сети: линия магазинов EVA (до 2000 грн).

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