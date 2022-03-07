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На кассах украинских АЗС можно снять наличные, однако есть условия

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 13:32
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Рассказываем, при каких условиях украинцы могут снять деньги без банкомата
Сколько денег можно снять на заправках
Сколько денег можно снять на заправках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения украинцы могут снять наличные без банкоматов. Не исключения и некоторые АЗС.

"Сегодня" расскажут вам – где, сколько и при каких условиях украинцы могут получить деньги.

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Список АЗС, на кассах которых можно снять наличные:

  • ОККОдо 6 тысяч грн за один чек;
  • УКРНЕФТЬдо 5 тысяч грн за один чек;
  • WOGдо 6 тысяч грн за один чек;
  • БРСМ-Нефтьдо 500 грн за один чек.

Наличные выдают при условии их наличия на АЗС. Чтобы снять необходимую сумму, нужно:

  • приобрести любой товар на АЗС с помощью банковской карты;
  • сообщить кассиру о сумме, которую хотите снять;
  • получить деньги.

Количество транзакций неограниченное. Это значит, что снимать определенную сумму наличных денег при каждой покупке вы можете, пока это позволяют возможности АЗС.

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Где еще можно снять наличные?

Кроме АЗС, наличные можно снять на кассах супермаркетов, аптек и других сетей. В частности, деньги выдают:

  • супермаркеты: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн.), "Сильпо" (до 6000 грн.), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн.), ROSHEN (до 500 грн.), "ЛотОК", Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сим23" (до 2000 грн);
  • аптеки: "Белая ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копейка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптовых цен";
  • другие сети: линия магазинов EVA (до 2000 грн).

Ранее мы рассказывали, что средства "єПідтримки" со 2 марта 2022 года можно тратить повсюду, где принимают расчет картой.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу помощи украинцам, оставшимся без работы в результате войны России против нашей страны.

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