"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – розклад рейсів на 7 березня

"Укрзалізниця" продовжує вивозити українців у безпечні місця і на додачу до графікових, призначає евакуаційні потяги
Розклад евакуаційних рейсів на 7 березня компанія оприлюднила у соцмережах.
Евакуація на донецькому напрямку:
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- 17:00 – Краматорськ – Ужгород (13 вагонів)
Евакуація на одеському напрямку
- 22:30 – №938/937 Одеса – Ужгород (19 вагонів)
Евакуація із Запоріжжя:
- 2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен (час відправлення поки невідомий)
Евакуація із Дніпра:
- 3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів (час відправлення поки невідомий)
Евакуація із Кривого Рогу:
- 2 рейси на 12 та 15 вагонів (час відправлення поки невідомий)
Евакуація із Харкова:
- Інтерсіті+ Харків – Львів о 14:00;
- Ще 3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен
Евакуація електричками:
- організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
- з Харкова до Львова з пересадкою у Вінниці;
- з Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві.
Евакуація за кордон 7 березня:
№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
№ 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;
№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
№ 905/906 Харків – Хелм о 17:00;
№ 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Вартість бензину
Якщо ви вирішили їхати на власному авто подбайте про те, щоб воно було достатньо заправленим. Наразі АЗС почали знімати обмеження на кількість проданого бензину, а от ціни залишаються високими.
Так, на заправках OKKO та WOG бензин А-95 коштує 36,75 грн.,а найдешевше цей вид палива продає "Укрнафта" – 35 грн.
"Сьогодні" також писали, що іноземці масово бронюють житло в Україні і розповідали, в яких країнах ЄС українці можуть безкоштовно подорожувати залізницею.