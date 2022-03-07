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"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – розклад рейсів на 7 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 09:12
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Розповідаємо, як і куди можна евакуюватися потягом "Укрзалізниці" 7 березня
Розклад руху поїздів на 7 березня
Розклад руху поїздів на 7 березня / Фото: Укрзалызниця

"Укрзалізниця" продовжує вивозити українців у безпечні місця і на додачу до графікових, призначає евакуаційні потяги

Розклад евакуаційних рейсів на 7 березня компанія оприлюднила у соцмережах.

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Евакуація на донецькому напрямку:

  • 17:00 – Краматорськ – Ужгород (13 вагонів)

Евакуація на одеському напрямку

  • 22:30 – №938/937 Одеса – Ужгород (19 вагонів)

Евакуація із Запоріжжя:

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  • 2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен (час відправлення поки невідомий)

Евакуація із Дніпра:

  • 3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів (час відправлення поки невідомий)

Евакуація із Кривого Рогу:

  • 2 рейси на 12 та 15 вагонів (час відправлення поки невідомий)

Евакуація із Харкова:

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  • Інтерсіті+ Харків – Львів о 14:00;
  • Ще 3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен

Евакуація електричками:

  • організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
  • з Харкова до Львова з пересадкою у Вінниці;
  • з Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві.

Евакуація за кордон 7 березня:

  • № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

  • № 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30

  • № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

  • № 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;

  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

  • № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;

  • № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

  • № 905/906 Харків – Хелм о 17:00;

  • № 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;

  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Вартість бензину

Якщо ви вирішили їхати на власному авто подбайте про те, щоб воно було достатньо заправленим. Наразі АЗС почали знімати обмеження на кількість проданого бензину, а от ціни залишаються високими.

Так, на заправках OKKO та WOG бензин А-95 коштує 36,75 грн.,а найдешевше цей вид палива продає "Укрнафта" – 35 грн.

"Сьогодні" також писали, що іноземці масово бронюють житло в Україні і розповідали, в яких країнах ЄС українці можуть безкоштовно подорожувати залізницею.

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