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Новий курс від банків: скільки коштує долар в ПриватБанку, Альфа-Банку, Monobank і Райффайзен Банку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 18:13
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Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки, і як він відрізняється від курсу НБУ
Який курс долара в українських банках
Який курс долара в українських банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На період воєнного стану, що діє по всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн. Проте українські банки встановлюють свій курс.

"Сьогодні" розповість, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Так, зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгів та даних Мінфіну, курс долара (станом на 11 березня) в банку:

  • Альфа-Банк – 29,25/30,50 грн (купівля/продаж);
  • ПриватБанк – 29,25/29,49 грн;
  • Райффайзен – 29,25/29,54 грн;
  • Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс євро в банку:

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  • Альфа-Банк – 31,90/33,30 грн;
  • ПриватБанк – 32,25/32,78 грн;
  • Райффайзен – 32,20/32,50 грн;
  • Monobank – 32,11/33,11 грн.

"Кредитні канікули" від банків

З початку війни 24 лютого більшість українських банків оголосили про так звані "кредитні канікули".

Про таку ініціативу вже повідомили:

  • ПУМБ (термін виплати продовжили на місяць, до цього пеня та штрафи не нараховуються);
  • Райффайзен Банк (кредитні канікули на 2 місяці);
  • ПриватБанк (кредитні канікули для фізосіб, бізнесу та ОСББ до 1 червня);
  • Ощадбанк (кредитні канікули до 31 травня);
  • Monobank (скасував штрафи за прострочення та продовжив на місяць пільговий період користування кредитом).

У кожному банку правила свої, тому щодо вашого кредиту потрібно дізнаватися саме у тій фінустанові, де ви його брали.

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Нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення дозволити українцям знімати іноземну валюту готівкою, проте обмежив обсяг.

Раніше ми також розповідали, для яких операцій Національний банк України спростив перевірку походження коштів.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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