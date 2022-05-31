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Отримати пенсію достроково може нова категорія українців – кого стосується

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 14:44
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Розповідаємо, кому ще дозволили отримати пенсію достроково, і що для цього треба зробити
Хто може отримати дострокову пенсію
Хто може отримати дострокову пенсію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні час від часу змінюються правила щодо виплат пенсій. Зокрема, з лютого цього року достроково оформити пенсію можуть батьки дітей, які мають тяжкі, рідкісні захворювання, однак яким не встановлено інвалідність.

Детально про те, хто має право на такі виплати, і як їх оформити, пояснили у Пенсійному фонді.

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Для чоловіків і жінок умови відрізняються

Отже, якщо дитина хвора на тяжкі, рідкісні захворювання, і їй не встановлено інвалідність, то мати чи батько, які виховали дитину до досягнення шестирічного віку, мають право на дострокову пенсію.

Умови для батьків різняться так:

  • жінкам для отримання виплат потрібно досягти 50-річного віку і мати не менше 15 років страхового стажу;
  • чоловікам доступні виплати за вибором матері або якщо її немає, і тільки після досягнення 55-річного віку та за наявності страхового стажу у щонайменше 20 років.

У ПФУ зазначають, що визначення терміну "тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність" можна переглянути у статті 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Що потрібно для оформлення пенсії

Щоб отримати виплати, потрібні такі документи:

  • заява про призначення дострокової пенсії;
  • документ про народження дитини;
  • довідка медичного закладу про захворювання дитини, що було до шестирічного віку.

Деякі пенсіонери отримають більші виплати

Раніше "Сьогодні" розповідали, що пенсіонери, які після призначення пенсії продовжували працювати, мають право на автоматичний перерахунок виплат. Але цього року він пройде пізніше, ніж зазвичай, через війну з РФ.

Відтак виплата перерахованих пенсій буде проводитися, починаючи з червня, та з доплатою за квітень і травень.

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Також ми писали, що часом людям не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, однак за нього можна доплатити.

"Сьогодні" пояснювали також, чому деякі ВПО перестали отримувати допомогу, та яким в країні буде головне нововведення червня.

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